La Policía Local sólo dispone de tres patrullas y cinco motos para vigilar

"En los veintiún años que llevo en el cuerpo jamás habíamos sufrido una situación como la actual en lo que a carencia de medios materiales se refiere". Así habla Gabriel Cordones, portavoz del Sindicato Independiente de la Policía Local de Jerez (SIP). Hace una semana, un patrullero de la Policía Local recorría la avenida Alcalde Álvaro Domecq sin luces delanteras. Este medio fue testigo. Los agentes, evidentemente, recibían las miradas del resto de conductores que en ese momento circulaban por la vía y se les veía, obviamente, incómodos. "Me imagino -señala el presidente del SIP, Javier Romero- que se les fundirían estando de servicio porque si algo tenemos dicho a todos los compañeros es que no circulen jamás con un coche que no esté en perfecto estado". Gabriel Cordones, por su parte, destaca que "además de cumplir con nuestras funciones debemos dar ejemplo".

En la actualidad, la Policía Local de Jerez sólo tiene tres coches activos. El resto esperan a ser reparados en los talleres mecánicos que se ubican en la Ronda del Caracol, en las inmediaciones del barrio de Picadueñas. En servicio están dos Dacias y un Ford T Max. "Con esto tenemos que prestar servicio en Jerez, en las pedanías y en las barriadas rurales. Es fácil entender que estamos bajo mínimos", señala el presidente del SIP, quien añade que "el principal problema es que con estos medios tenemos que priorizar las actuaciones, de las más importantes a las más leves, que se tienen que quedar esperando". A todo ello se unen sólo cinco motocicletas del tipo scooter y Kawasakis.

Hay un patrulla por cada cien agentes y una motocicleta por cada sesenta

Esta situación provoca que buena parte de los agentes deban prestar servicio a pie, en lo que se denominan patrullas peatonales. Gabriel Cordones, el portavoz policial, añade que "en las primeras horas de la jornada los escasos patrullas que hay hacen funciones de taxi, pues se tiran bastante tiempo distribuyendo por la geografía local a los compañeros que hacen patrullas a pie. Cuando acaban empiezan a cumplir con su labor".

Según indican, los vehículos que debería tener Jerez circulando serían nueve para, de esta forma, poder prestar servicio rápido y eficaz en todo el término municipal, que valga recordar es uno de los más extensos de España. Con el doble de los que hay ahora, es decir con seis, se podría dar un servicio más o menos adecuados, pero ni de lejos eficaz.

Hace apenas una semana que entró en los talleres de las instalaciones de las antiguas 'Viguetas Castilla' el último coche averiado. "El gran problema es que coche que entra, coche que no sale", destaca Romero. El problema que hay detrás es la falta de piezas y de dinero para acometer las reparaciones. Además, los talleres municipales (señalan las referidas fuentes del SIP) están saturados, "pues no sólo entran los vehículos de la Policía, también están los averiados de Infraestructuras, de Urbanismo... La verdad es que tampoco dan abasto a la avalancha de trabajo".

El portavoz del SIP añade a su compañero que "si circulamos con vehículos que no están en perfectas condiciones somos nosotros los que nos convertimos en un peligro publico. Tenemos que dar ejemplo pues somos los responsables de la conducción de unos vehículos de seguridad que son prioritarios. Se han dado casos en los que las luces de emergencia no han funcionado. Y eso es un gran riesgo pues a alta velocidad podemos provocar accidentes".

La ciudad, en periodos determinados, goza de actividad comercial intensa en el centro, lo que hace que ese ya referido horario de patrullas-taxis se vea extendido para llevar a los patrulleros de a pie a la zona. Igual sucede en las instalaciones deportivas. A todo ello se une que una vez acabada la jornada laboral hay que volver a recogerlos. Son coches que se quitan de su labor prioritaria: vigilar la ciudad.

En la actualidad, la plantilla de la Policía Local supera los 300 funcionarios. Los cálculos son claros: hay un coche de patrulla por cada cien agentes y una moto por cada 60. Las cifras hablan por sí solas.