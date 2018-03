La Policía Local interpone 11 denuncias por no llevar el cinturón de seguridad

Con motivo de la nueva campaña promovida por la Dirección General de Tráfico para la utilización del cinturón de seguridad, la Policía Local ha dispuesto una serie de controles en distintos puntos de la ciudad. Desde su puesta en marcha, a lo largo de la semana pasada se han inspeccionado 273 vehículos.

En el marco de esta campaña preventiva, el teniente de alcaldesa de Seguridad, Francisco Camas, ha incidido en que "la ciudadanía debe concienciarse de la importancia de respetar las normas al volante para evitar accidentes". Asimismo ha anunciado que desde el Área de Seguridad, Jerez continuará adhiriéndose a las campañas de prevención impulsadas por la Dirección General de Tráfico.

El pasado fin de semana denunció a dos conductores por dar positivo en alcoholemia

En cuanto a las inspecciones realizadas, se han interpuesto un total de 11 denuncias, 8 de ellas a conductores por no llevar puesto el cinturón de seguridad; una, por no llevarlo puesto el acompañante del asiento delantero y 2 por no llevarlo puesto los acompañantes del asiento trasero.

En cuanto a intervenciones de la Policía Local durante el último fin de semana, cabe destacar, en primer lugar, dos detenciones por presuntos delitos contra la seguridad vial. La primera de ellas, durante la madrugada del viernes, cuando fueron requeridos los componentes de una unidad radio-patrulla de Policía Local para que se personaran en la plaza de San Marcos, donde se había producido un accidente de tráfico. Una vez en el lugar, los agentes comprobaron que se trataba de un turismo que había colisionado con una farola del alumbrado público que sufrió graves desperfectos. La conductora del vehículo presentaba evidentes signos externos de estar bajo los efectos del alcohol, motivo por el que fue requerida para someterse a las pruebas de alcoholemia, que arrojaron resultados positivos. A tenor de ello, fue detenida y trasladada a la Inspección de Guardia de dicho cuerpo policial, a efectos de instrucción de las oportunas diligencias.

Por otro lado, en la madrugada del pasado sábado, cuando los componentes de una unidad de Policía Local patrullaban por la avenida Álvaro Domecq, observaron a un ciclomotor que circulaba por calle Caldas conducido por un joven haciendo círculos alrededor de un viandante sobre el paso de peatones, y continuó su marcha hacia Avenida de Andalucía, circulando de forma anómala, motivo por el que los agentes procedieron a darle el alto. El conductor presentaba evidentes síntomas externos de estar bajo los efectos del alcohol, circunstancia que fue confirmada por los resultados positivos de las pruebas de alcoholemia a las que se sometió en el Servicio de Inspección de Guardia de dicho cuerpo policial, en el que además se instruyeron las diligencias.

Por ultimo, en la tarde del pasado viernes, agentes de Policía Local sorprendieron a dos jóvenes cuando se bajaban de un turismo estacionado en la zona reservada para aparcamiento de discapacitado en un centro comercial de la zona sur, y ninguno de ellos aparentemente tenían problemas de movilidad, por lo que se intervino la tarjeta de inválido, que retiró dos horas más tarde su titular.