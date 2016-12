La Policía Local ya ha intervenido más de 500 unidades de material pirotécnico

"Vivo la Navidad con horror porque no puedo salir a la calle, me da muchísimo miedo. No quiero que salgan mis hijos, ni mis sobrinos... siempre estoy protegiendo a todo el mundo y es que no podemos vivir las Navidades así por el miedo que yo tengo. Lo único que pido es que lo prohíban ya, he pasado mucho, llevo ya 9 años de lucha y seguimos luchando". Son palabras de Rocío Vázquez una joven que en la Nochevieja de 2007, cuando sólo tenía 24 años, perdió un ojo a causa de los petardos que unos jóvenes lanzaron en una plaza en Los Albarizones.

A pesar de la tragedia que ella sufrió y aunque un bando municipal prohíbe cada año lanzar artefactos pirotécnicos en la vía pública, lo cierto es que cada Navidad el lanzamiento de petardos se convierte en una práctica demasiado habitual. Basta con dar una vuelta por cualquier barriada de Jerez para comprobar como adultos y jóvenes e, incluso, menores de edad se dedican a tirar 'bombitas' y todo tipo de petardos causando un gran estruendo en la mayoría de los casos. En las últimas semanas, además, esta práctica ha provocado pequeños fuegos al prender las ramas de árboles en barriadas como San Ginés y Picadueñas.

La alcaldesa Mamen Sánchez -que ayer recibió a Rocío Vázquez y a su madre Paqui Márquez- reconoció que "a pesar de que hay unas normas establecidas para el suministro y para el uso de material pirotécnico con un bando municipal, sabemos que esto es un problema importante de concienciación", dijo recordando el "calvario" que ha pasado la joven y su familia tras aquella fatídica noche. "Es verdad que en la época de Navidad se disparan estos lanzamientos, pero a fecha de hoy la Policía ha intervenido más de 500 unidades de este tipo de material, se está actuando", recalcó la regidora, reconociendo que ya ha habido incendios y también hay personas "que han llamado directamente porque padecen del corazón y cuando en una barriada se insiste pues eso también les genera problemas".

No obstante, insistió que la proliferación de lanzamientos de estos artefactos "es un problema de concienciación, pero sobre todo un problema de que los padres prohíban eso a sus hijos". Preguntada por si se ha sancionado a los infractores, Sánchez señaló que "se abren expedientes, pero cuidado porque muchas veces cogen a niños... las cosas no se pueden decir 'porque me van a multar', sino porque es un peligro importante".

Por ello, la madre de la joven, Paqui Márquez, insistió ayer en hacer un "llamamiento para que los prohíban, que no los tiren porque le ha pasado a Rocío pero le puede pasar a otro criatura. Yo tengo una lucha muy grande y no voy a dejar que tiren esos cohetes tan grandísimos por lo menos donde yo los veo que es en Los Albarizones". Por ello, agradeció el trabajo de la Policía Local que "cada vez que llamo, acuden". Aun así y ante lo frecuente que es el lanzamiento de petardos en estas fechas pese a estar prohibido, Márquez pidió que "si les multan, que lo paguen. Así es como únicamente les duele, cuando se rascan el bolsillo".

En el bando municipal, firmado por la alcaldesa Mamen Sánchez el pasado día 12 de diciembre, se especifica que está prohibido "la venta y el suministro de productos pirotécnicos en aquellos establecimientos que no cuenten con las preceptivas licencias gubernativa y municipal" Asimismo, "se prohíbe la venta de productos pirotécnicos a aquellas personas que manifiesten de forma clara que pueden encontrarse bajo los efectos de las bebidas alcohólicas o sustancias estupefacientes". En tercer lugar, y de "de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 8.3 a) y 121 del Real Decreto 989/2015, los artículos pirotécnico no se comercializarán" a menores de 12 años.

A pesar de lo frecuente que es ver a personas lanzar todo tipo de petardos en calles y plazas de la ciudad, especialmente en estas fechas, el bando municipal recalca que "la manipulación o disparo de cohetes, petardos y en general fuegos artificiales está prohibida salvo que se cuente con autorización municipal expresa. En todo caso se deberán tomar las precauciones debidas para evitar accidentes y molestias a las personas en vías y espacio públicos dentro del término municipal".

El texto municipal recoge también que la regidora ha dado "instrucciones para que la Policía Local, en colaboración con el resto de las Fuerzas y Cuerpo de Seguridad vele por el estricto cumplimiento de este bando y denuncie todas aquellas infracciones que sean cometidas en aplicación de la legislación vigente al respecto. Sin perjuicio de la responsabilidad que se contraiga por las infracciones o por el incumplimiento de la normativa señalada, la infracción de la misma comportará la incoación del oportuno expediente sancionador y la incautación del material pirotécnico, incluyendo aquellas partidas encontradas en establecimientos o puntos de venta no autorizados".