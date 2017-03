La Policía Local realiza durante los últimos días numerosos servicios de carácter humanitario

La Policía Local ha realizado numerosos servicios de perfil humanitario durante el pasado fin de semana. A mediodía del domingo, se personaron agentes de Policía Local en un domicilio de Princi-Jerez debido a que su ocupante había caído al suelo y no podía levantase. Los agentes lograron incorporarlo y, tras comprobar que no precisaba asistencia sanitaria de emergencias y que estaba asistido, se retiraron del lugar. De igual manera, en la mañana del sábado fueron requeridos los servicios de la Policía Local para que se personaran en el Paseo de las Delicias, donde se encontraba un hombre de avanzada edad, en estado de desorientación. Los agentes consiguieron localizar a un familiar, que se hizo cargo del ciudadano. En la madrugada de ese día, se personaron varios agentes en una vivienda de la Urbanización 'Las Palomas', donde un hombre se había caído al suelo y no podía levantarlo el familiar que se encontraba con él. Los agentes lo incorporaron comprobando que éste no precisaba asistencia sanitaria.

Igualmente, en la mañana del viernes se personaron los componentes de una unidad motorizada en la avenida de la Feria, donde se encontraba una persona desorientada y vagando por las vías del tren y que fue rescatada por los agentes. Una vez localizado un familiar, se personó en el lugar de los hechos.

Por otro lado, en la mañana del lunes los componentes de una unidad radio-patrulla de Policía Local acudieron a un domicilio donde su ocupante había caído al suelo y no podía levantarse. En el lugar se encontraba un familiar que no podía acceder al inmueble para auxiliarla, por lo que se requirió la presencia de Bomberos, cuyos efectivos lograron acceder al inmueble con una escala. A pesar de que la persona accidentada aparentaba estar ilesa, se solicitó la presencia de una ambulancia para trasladarla al hospital.

También, en la tarde del lunes, los agentes intervinieron ante el aviso de que una mujer se encontraba muy alterada por lo que se requirió la presencia de una ambulancia para llevarla al hospital.

A las 11:10 horas de la mañana del pasado sábado, agentes de la Policía Local que efectuaban rondas de vigilancia para combatir la venta ambulante ilegal, sorprendieron en la confluencia de la calle Espino con la carretera de Jerez a Guadalcacín a un individuo ejerciendo la venta ambulante de pescados y mariscos frescos desde un vehículo, sin la pertinente autorización. Los agentes procedieron a levantar acta de intervención de la mercancía, tratándose de un total de 31 kilos, que quedaron depositados en las instalaciones del Mercado de Abastos para su análisis sanitario.

En el mismo sentido, el domingo, agentes de servicio en el rastro ubicado en la Alameda Vieja sorprendieron a un ciudadano que había colocado un puesto de objetos expuestos a la venta, careciendo de la preceptiva licencia para ello, por lo que le instaron a que levantara tal puesto. Y en el Mercadillo de los Lunes, los agentes sorprendieron a una mujer ejerciendo la venta ambulante de juegos de sábanas, careciendo de la preceptiva autorización para ello, mientras que otros dos individuos fueron sorprendidos efectuando las labores ilegales de aparca-coches. En ambos casos, los actuantes procedieron a la formulación de la correspondiente denuncia.

El pasado sábado, al mediodía, agentes de la Policía Local atendieron el requerimiento de presencia policial realizado por una ciudadana que se hallaba en el centro de la ciudad y que manifestaba que otra mujer tenía orden judicial de alejamiento de 200 metros respecto a ella. Tras comprobar los agentes la veracidad de tales hechos, procedieron a la detención y traslado de la misma a las dependencias policiales, donde se instruyeron las oportunas diligencias.