La Policía clausura un curso de internet seguro para 250 alumnos

Unos 250 alumnos de los centros educativos El Altillo, la Compañía de María y El Beaterio recibieron ayer, en el auditorio del centro cívico Blas Infante, sus carnés de ciberexpertos de manos de responsables del Cuerpo Nacional de Policía. En un acto tan entrañable como cuidado, los niños recibieron los documentos que les acreditan como debidamente formados en la utilización de una herramienta tan eficaz, inevitable y peligrosa como es internet.

Al acto asistieron representantes tales como el subdelegado del Gobierno, Agustín Muñoz, del Cuerpo Nacional de Policía, como fueron los casos del comisario jefe provincial, Antonio Ramírez y el comisario jefe de Jerez, Francisco J. García, además del teniente de alcaldesa Francisco Camas.



La actividad se enmarcó dentro del 'Plan Director por la mejora de la convivencia en el ámbito escolar'. Los alumnos en cuestión, un cuarto de millar como ha quedado dicho, han adquirido a lo largo de los últimos meses la conciencia necesaria en torno al uso y al daño que puede provocar un mal uso de las redes sociales y de internet en general.

Los mensajes que los agentes de Participación Ciudadana, Adrián D. Bezares y Rocío López (que son los profesores) han trasladado son claros y directos: "Una vez que subís una fotografía a internet perdéis el control de la misma". Los agentes celebraron una masterclass en la que vinieron a certificar que los alumnos han asumido el contenido de lo explicado.

Los mensajes son sencillos: "Cuando tengáis problemas acudir a vuestros mayores, profesores, padres y, por qué no, a la Policía. Os atenderemos sin problema alguno". "Ya conocéis los riesgos y, como ciberexpertos que sois, os comprometéis a no picar. Nadie regala Ferraris ni nada por el estilo por un 'like'. Ya lo sabéis". "Nunca usaremos internet para hacer daño a otra persona. Es más, si veo que están abusando de alguien lo denunciaré. Debo ponerme en la piel de la persona que está sufriendo ese ataque". "Al igual que nuestros dedos dejan una huella dactilar, lo que se hace en internet deja una huella también digital". "En todo momento debéis velar por los más débiles y si os llega una cadena debéis cortarla, no dejar que siga adelante haciendo daño a una persona".

Esta iniciativa (www.ciberexperto.org) es una iniciativa del Cuerpo Nacional de Policía con apoyo del grupo Telefónica.

La esencia de lo enseñado se resume en estos ámbitos de trabajo a los que los niños han tenido acceso: "El ciberacoso es maltrato", "no debemos subir fotos sin permiso de los fotografiados"; "debemos controlar la tecnoadicción". A este respecto resultó curioso el gran número de chavales que reconocieron haber trasnochado enganchados a sus teléfonos móviles o se han sentido angustiados cuando la batería del dispositivo se ha agotado, y sobre todo, "tener mucho cuidado con el Grooming", es decir, con aquellos pervertidos que se hacen pasar por niños en la red. "Jamás debéis quedar en persona con nadie a quien conozcáis en la red" y "nunca mostrad fotos comprometidas". En caso de que así sea, Adrián D. Bezares recomendó a los chavales: "Decídselo a profesores o padres. Es mejor diez minutos de bronca antes que aguantar el chantaje de alguien que nunca se va a cansar de chantajearos". Todo ello, como si de los mandamientos se tratase, se resume en un ordenamiento: "Nunca hagas a nadie en la vida ni en Internet algo que no te gustaría que te hiciesen a ti".

El acto concluyó con la entrega de los correspondientes carnés de ciberexpertos si bien antes los alumnos ofrecieron una interpretación a piano y una actuación coral realmente maravillosas ambas. El de ayer fue un día en el que muchos niños conocieron que tras esa gran herramienta que es internet hay riesgos que se pueden evitar siguiendo unas sencillas reglas.