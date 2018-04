Preocupación en el alumnado ante un posible traslado a Cádiz

La polémica surgida en torno al posible traslado de Trabajo Social a Cádiz por parte de la UCA ha comenzado a calar entre algunos alumnos, que ayer mostraban a este medio su preocupación por la posibilidad de cambiar Jerez por Cádiz. Entre las razones que argumentan está la económica, puesto que la mayoría de alumnos consideran que el traslado a la Facultad de Ciencias del Trabajo supondría un coste superior al que tienen en Jerez, principalmente en el desplazamiento y aparcamiento.

Al margen de ello, fuentes consultadas por este periódico aseguran que esta situación se viene arrastrando desde hace unos meses, y hasta el propio alumnado reconoce que se le ha planteado consultas, a nivel interno, respecto a un posible cambio de ubicación de un tiempo a esta parte.

Desde algunos sectores se habla de intereses políticos pero otros sustentan que el quid de la cuestión está, tal y como recoge el Plan Director, en la "progresiva pérdida de estudiantes en la sede de Algeciras", que unida a la "dispersión de la actividad del centro en tres sedes (Cádiz, Algeciras y Jerez)", han hecho que a día de hoy exista "dificultad en la coordinación, la identidad del centro y el compromiso de su comunidad". Si tenemos en cuenta todo esto, unido a los problemas económicos de la UCA, el planteamiento inicial, como así defiende el Plan Director, no es otro que concentrar a todas las sedes en la Facultad de Ciencias del Trabajo de Cádiz, que de esta forma uniría relaciones laborales y trabajo social en un mismo enclave para toda la provincia.

Sin embargo, todo esto contrasta con los datos que maneja Jerez, cuyo campus es uno de los más rentables, siempre hablando de Trabajo Social. No hay que olvidar que en la actualidad cursan este grado unos 450 alumnos en La Asunción repartidos entre los cuatro cursos de los que consta.

De momento, la situación no ha variado respecto a lo hasta ahora conocido y que había sido denunciado por Ganemos Jerez y corroborado por la alcaldesa el pasado miércoles. No obstante, desde alcaldía, Mamen Sánchez se encuentra a la espera de concertar una reunión con el rector para aclarar la situación, consciente de que, pese a que hasta el momento desde la UCA se asegura que "no existe ningún debate en los órganos de gobierno", la posibilidad de ejecución está ahí, ya que por regla general lo propuesto por las facultades en sus planes director suele ser corroborado por los órganos de gobierno.

Curiosamente, esta polémica, la que enfrenta a nivel universitario a Cádiz y Jerez, no es nueva toda vez que con el anterior rector, Diego Sales, y coincidiendo con la desaparición de la Escuela de Relaciones Laborales, Trabajo Social y Turismo, ya existió un gran debate sobre la manera en la que se habían repartidos las titulaciones, algo que estos días ha vuelto a resurgir.