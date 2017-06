"Pretendo seguir en Jerez aunque no sé en qué condición"

"Ahora mismo no es un planteamiento que esté sobre la mesa". De esta forma, la diputada en el Congreso y presidenta de los populares de Jerez, María José García-Pelayo, se pronunció sobre las posibilidades de volver a aspirar a la Alcaldía en 2019. La ex alcaldesa recurrió a las frases habituales en estos casos para argumentar que es un debate "que no está abierto" a día de hoy.

Precisamente, el pasado viernes en Jerez, el vicesecretario general de comunicación del PP, Pablo Casado, dijo que aún el partido tiene que cerrar sus procesos congresuales antes de empezar a plantearse los nombres que encabezarán sus candidaturas para las siguientes citas electorales. Y ayer, la ex regidora evitó postularse, aunque se dejó querer.

Previamente, el partido celebra su congreso local donde volverá a ser elegida presidenta

"La verdad es que es un debate que no esté abierto ahora mismo aunque es la pregunta que me hace todo el mundo", dijo. Insistió en que, si opta por dar el paso, o le instan a que lo haga, "no será una decisión que vaya a tomar en solitario sino que contaré con mis compañeros de Jerez y con la dirección provincial, regional y nacional", argumentó.

Bien es cierto que antes de elegir al candidato, el PP tiene que celebrar su congreso local, que se celebrará dentro de varias semanas, pero está claro que María José García-Pelayo se mantendrá al frente de los populares jerezanos en el que será su tercer mandato. Tras él, el partido empezará a plantearse la elección de candidatos para las elecciones previstas para 2019 (las andaluzas, si no se adelantan, y las municipales).

Mientras tanto, García-Pelayo repite el mismo mensaje: "Yo he dicho siempre que Jerez es lo primero y me tira mucho; Madrid me da oportunidades inmensas de aprender como política pero pretendo seguir estando en Jerez, aunque aún no sé en qué condición".

En el caso de que acepte encabezar la candidatura del PP, será la quinta ocasión consecutiva en la que Pelayo aspire a ser alcaldesa, un cargo que ocupó entre 2011 y 2015 gracias a una mayoría absoluta con 15 concejales. Su candidatura fue la más votada en las elecciones de 2015 pero el pacto entre PSOE, Ganemos e IU le apartó de la Alcaldía.