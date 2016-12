Protestas en el colegio de La Ina por el cambio de su instituto de referencia

La Asociación de Madres y Padres (Ampa) del colegio de La Ina expresó ayer su desacuerdo con los planes de la delegación de Educación de adscribir este centro al instituto de La Barca en lugar de al IES Fernando Quiñones, como ocurría hasta ahora. La asociación, que convocó una concentración en el patio del colegio, trasladó sus quejas a la delegación territorial a principios de diciembre sin que hasta la fecha haya obtenido respuesta. En dicho escrito, aseguran que no existe justificación para los cambios "máxime si tenemos en cuenta que de nuestro centro salen una media de 6 u 8 alumnos, que para nada pueden ocasionar un problema de masificación y es perfectamente ubicable en el centro que se viene haciendo". Los padres argumentan también que al romper la adscripción existente con el actual instituto de referencia, se separará al alumnado que sale del CEIP La Ina, incluso a hermanos que podrían ser enviados a dos institutos diferentes. "Además se está condenando a estos alumnos a realizar más kilómetros de los que ya realizan, como son los de El Mojo y Baldío Gallardo, que no solo distan de los centros sino que a su vez, en algunas ocasiones, también están lejos de las paradas de transporte". La Ampa considera, además, que no se respeta, como a Estella, la elevada cantidad de alumnos procedentes de Jerez, "llegando a ser el 50% en algunas clases" y también esgrime que se perdería "el enlace de lo urbano con lo rural".

Por otro lado, entienden los padres que tampoco es excusa el ahorro en recursos ya con esta medida se implantarían dos líneas de transporte: una para continuar transportando a los alumnos que iniciaron la etapa en el Fernando Quiñones y otra para desplazar a los que salgan el próximo curso a La Barca.

En el escrito remitido al delegado territorial de Educación, Juan Luis Belizón, la asociación se lamenta de que "continuamente tenemos que estar luchando para no ser asfixiados" y temen que detrás de todo ello sólo se esté persiguiendo "el desmantelamiento del centro". Denuncia, en este sentido, que se ha limitado el número de plazas en Infantil y en Secundaria "en vez de ofertar las que corresponden por cada curso, para poder unir clases, no dando oportunidad al centro de aumentar en número de alumnos. Toda una artimaña perfectamente calculada para ir ahogando el centro desde abajo". Critican también que se ha reducido el personal de comedor, y además "este año nos encontramos con otro frente abierto. Por primera vez se suprimieron el 100% de las bonificaciones en el comedor a los alumnos de transporte, que no es otra cosa que un ataque encubierto al centro".