Puigdemont se rebela: "No son presos políticos, sino rehenes"

El ex presidente de la Generalitat Carles Puigdemont consideró, a raíz de la decisión ayer del Tribunal Supremo de mantener en prisión a Oriol Junqueras, que ya no se trata de "presos políticos", sino de "rehenes". El Alto Tribunal, que celebró el pasado jueves la vista del recurso que el ex vicepresidente de la Generalitat y líder de ERC, Oriol Junqueras, presentó contra su situación de prisión preventiva, decidió ayer denegar su salida en libertad tras considerar que hay "un riesgo de reiteración delictiva".

Desde Bruselas, el candidato de JxCat a la Presidencia de la Generalitat, Carles Puigdemont, afirmó al respecto en su cuenta de Twitter que "hay un conflicto a resolver entre Cataluña y España", y añadió: "Nosotros hemos apostado siempre por la vía pacífica y el diálogo".

"Las urnas han hablado tres veces inequívocamente y, pese a esto, Oriol Junqueras es retenido en Estremera (Madrid), y los Jordis, y Quim (Forn), ya no son presos políticos, son rehenes", agregó el ex president.

Puigdemont publicó horas después un segundo mensaje en Twitter, en el que sostuvo que la decisión del Supremo "es un escándalo que hace avergonzar a cualquier demócrata con un mínimo sentido de la Justicia", por lo que cree que "hay que dar, más que nunca, todo nuestro apoyo al vicepresident Oriol Junqueras".

Desde el ámbito de la candidatura de JxCat, la coordinadora general del PDeCat, Marta Pascal, afirmó también en Twitter que "le llaman prisión preventiva pero es castigo a quien piensa diferente". "No tenía ningún sentido cuando impusieron (la prisión) al vicepresidente, a los consellers y a los Jordis, y sigue sin tenerlo ahora que la mantienen para Junqueras. ¡Basta! Libertad presos políticos", añade el tuit de Marta Pascal.

Mientras, la número dos de la lista de Catalunya en Comú-Podem, Elisenda Alamany, calificó de "propio" de un "tribunal de la Inquisición" la permanencia en prisión. "La interlocutoria del Tribunal Supremo sobre Junqueras es propia de un tribunal de la Inquisición" y es un "atentado a la libertad ideológica", manifestó Alamany, miembro de la Ejecutiva de los comunes.