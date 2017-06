Pymes preparadas para la transición tecnológica

"Necesitamos hacer aún un esfuerzo importante, sobre todo en la micropyme, que es nuestro tejido empresarial prioritario, porque si los cambios en los últimos años han sido rápidos, los vaticinios dicen que los que vienen lo van a ser todavía más". El presidente de la Cámara de Comercio de Jerez, Javier Sánchez Rojas, se refería ayer con estas palabras a la apuesta que deben hacer las empresas en materia de innovación y tecnologías de la información y la comunicación, durante la jornada informativa 'Innovación y digitalización en la pyme', en la que se dieron a conocer en detalle las ayudas incluidas en los programas InnoCámaras y TICCámaras.

Sánchez Rojas, acompañado por la responsable de Empleo de la Diputación, Ana Carrera, señaló que estos programas tienen como objetivo ayudar a las empresas a hacer esa transición y mejorar su competitividad. "La obligación de digitalizarse nos afecta a todos, hoy a través de un teléfono podemos comprar y vender en cualquier sitio del mundo y no nos podemos estar planteando que en nuestra calle una determinada actividad o un comercio no sepa afrontar esos cambios. Eso es lo que hacemos en jornadas como ésta: sensibilizar a las microempresas de que es posible y que otros ya lo han hecho". Por ello, los asistentes a la jornada tuvieron la oportunidad de conocer casos de éxito de empresas locales que han participado en estos programas, de la mano de sus responsables, como Remedios Zambrana, administradora de la pizzería 'Marruzzela' y David Fernández, CEO de la empresa '3dalia' dedicada a la impresión en tres dimensiones.

Sánchez Rojas opinó, por otro lado, que no hay ningún riesgo de que desaparezca el negocio o la tienda física. Como ejemplo se refirió a los últimos datos nacionales en el comercio textil, que hablan de un 7% que ya es on line. "Eso irá creciendo y el otro irá menguado, pero llegará un momento en que habrá un equilibrio, un tipo de compra volitiva, donde los sentidos necesitan verse cubiertos y otro tipo de compra que es meramente de reposición, donde ya los sentidos han sido cubiertos en la tienda física y se hace vía on line". Insistió en que "lo que no podemos es quedarnos quietos. Si sabemos que en el comercio textil antes el porcentaje on line era del 2 o el 3 por ciento y ya va por el siete, si yo soy de ese sector tengo que espabilar, porque voy a tener una ventana abierta 24 horas al día que es la venta on line y si no lo hago, otros lo harán por mi".

Por su parte, la responsable de Empleo de Diputación, defendió que la institución, a través de la colaboración con las Cámaras de Comercio, pretende "ayudar a las pequeñas y medianas empresas a mejorar sus posibilidades de negocio y a que, por supuesto, sigan generando empleo. La incorporación de las nuevas tecnologías y de la innovación al mundo empresarial es clave en un mundo globalizado como el que vivimos hoy y en este caso no podíamos ser ajenos a ello".

Recordó que los programas InnoCámaras y TICCämaras se cofinancian con fondos europeos Feder y de la Diputación. "Son programas a través de los cuales podrán acceder a una financiación de hasta el 80% y ésta es una de las líneas más de colaboración que estamos teniendo en los últimos tiempos la Diputación de Cádiz con las Cámaras de Comercio, con las que trabajamos muy bien, porque son ellas en realidad las conocedoras del tejido económico de esta provincia y las artífices de estos programas".

InnoCámaras es una iniciativa que fomenta la adopción de la cultura de la innovación así como su integración en la gestión empresarial, hasta convertirla en herramienta estratégica que logre un crecimiento sostenido y mejore la competitividad entre las pequeñas y medianas empresas.

En cuanto al Programa TICCámaras impulsa la puesta en práctica en las empresas jerezanas de las recomendaciones y alternativas de inversión en materia de tecnología y transformación digital identificadas.