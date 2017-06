Quejas en la plaza de abastos porque no funciona el aire acondicionado

Desde que comenzaran los rigores del calor, en la plaza municipal de abastos no ha funcionado ni un sólo día el aire acondicionado. Eso es lo que denuncian tanto algunos comerciantes como clientes de este espacio. Algunos se encontraban al borde del sofoco. "Aquí no se puede ni respirar. Aguantas una hora, pero cuando llevas seis o siete te dan hasta náuseas", contaba ayer alrededor de la una y media el pescadero Luis Zarzana. "La gente mayor lo pasa muy mal, no puede ni esperar la cola porque se pone a sudar a chorros. Ahora mismo estoy impregnado. La cubierta hace un efecto invernadero y no se puede estar aquí. La calidad del pescado merma, y sufrimos mucho las personas de la plaza. Pagamos 110 euros al mes y no tenemos aire acondicionado, y ésta es una plaza municipal", lamentaba.

Otro de los testimonios recogidos ayer es el de Alejandro y Juan Carlos Herrera. "No podemos estar echándole hielo al pescado porque se derrite en nada de tiempo y no puede haber aquí una piscina. Con la temperatura que hay aquí es un problema. Además, a ninguno de los puestos de pescado le funciona el sistema de refrigeración, porque cuando renovaron esto colocaron el sistema en el suelo. Nosotros le dijimos que ahí no iba a durar nada, porque está en una zona muy húmeda. De nuestro propio bolsillo hemos tenido que colocarlo en alto", explicaban ellos.

El problema de las temperaturas en la parte del pescado se nota nada más entrar, pero también está presente en las zonas de charcutería y frutas. "Nosotros por lo menos estamos al lado de la puerta, que hay una cortina de aire que está fresquita. Se puso así para que no se escapara el aire acondicionado, pero al final no está funcionando y esa cortina es el único fresquito que tenemos", contaban en otro de los puestos.

El responsable de la asociación de comerciantes del mercado, Juan Ignacio Parada, explicó que "el Ayuntamiento está negociando el asunto". Desde la delegación de Medio Ambiente, la competente en este asunto, se ratificaba que "el problema está en vías de solución y ya se está tramitando la orden de trabajo a la empresa encargada del mantenimiento de los aires acondicionados en el Ayuntamiento, para que proceda a hacer la revisión a la mayor brevedad posible". Las quejas se repetían ayer jueves, toda vez que la previsión es que hoy viernes ronden los 40 grados, por lo que está por ver ante esta situación cómo se desarrolla la jornada. Y todo ello sin que las partes aporten una fecha concreta para el arreglo del aire acondicionado.