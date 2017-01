"Queremos que todo acabe"

"Nos tienen de Recursos Humanos a Intervención; de Intervención a Tesorería; y de Tesorería a Recursos Humanos otra vez". De este modo se expresa uno de los afectados por el ERE (Expediente de Regulación de Empleo) ejecutado en el Ayuntamiento en 2012, que aún espera percibir el resto de la indemnización por su despido una vez que su improcedencia ha sido ratificada por el TSJA (Tribunal Superior de Justicia de Andalucía).

Un grupo de afectados denuncia que el Ayuntamiento se está "retrasando" en estos abonos -cuando se ejecutó el despido colectivo en 2012 se les indemnizó con 20 días por año trabajado y ahora deberá incrementarlo hasta los 45 días (salvo el último año trabajado, que es de 33)-. Este extremo, en cambio, lo niega el gobierno local quien asegura que se está tardando una media de "mes y medio" desde que la resolución judicial es firme y que se le está dando "absoluta prioridad" a estas obligaciones. De hecho, solo reconoce un ligero retraso, pero solo de "dos meses", en las últimas semanas debido al problema informático que impidió que pudiera hacer pagos durante la primera quincena del año y que ya está resuelto.

El Ayuntamiento ha pagado 33 de los 81 casos que tienen ya sentencia firme

"Esperábamos un poco más de empatía del gobierno de Mamen Sánchez después de todo lo que hemos pasado; es una tortura para nosotros", explica uno de ellos quien advierte que esperaba haber cobrado en Navidad. Acto seguido, un compañero sentencia: "Lo que ya queremos es que todo acabe ya para cerrar este triste capítulo y poder empezar a encauzar nuestras vidas".

Según datos aportados por el Ayuntamiento, de los 259 despedidos en el ERE ejecutado por el gobierno del PP, 134 fueron declarados improcedentes por los Juzgados de lo Social de Jerez. De estos, 106 recurrieron al TSJA, tribunal que desde octubre está confirmando esta calificación ya que no se aplicaron ni criterios objetivos ni un proceso de evaluación real para decidir los afectados. No obstante, aún no ha resuelto todos los casos pues, de hecho, hay vistas fijadas hasta, al menos, el próximo mes. Hasta el momento el Ayuntamiento ha recibido la notificación de 81 sentencias pero se han liquidado las indemnizaciones de 33 afectados. De los 48 casos pendientes de pago, fuentes municipales señalan que se encuentran en distintas fases del procedimiento administrativo. Para empezar, el pronunciamiento del TSJA no es firme porque puede ser recurrido ante el Supremo pero, si en los 10 días siguientes ninguna de las dos partes comunica que piensa ejercer este derecho, el pronunciamiento pasa a ser definitivo. Así, una vez notificado mediante un auto, se inicia el procedimiento -añaden- para autorizar el pago, que requiere del visto bueno de Recursos Humanos, Intervención, la Junta de Gobierno Local y, en última instancia, Tesorería. Precisamente hoy el ejecutivo dará el visto bueno a otras cinco indemnizaciones que se espera abonar el lunes.

Sin embargo, y a pesar de que parte de los afectados acuden a interesarse a diario a las dependencias municipales -"algunos compañeros están en situaciones muy delicadas necesitando desde hace tiempo la ayuda de los servicios sociales"-, el colectivo señala que no se está siguiendo un orden. "Nos dan por todos lados; no entendemos por qué algunos con sentencias posteriores ya han cobrado y otros no. ¿Por ponernos a exigir volver a nuestro trabajo en la puerta del Ayuntamiento?", indica. Incluso, denuncian que, en algunos casos, las indemnizaciones se podrían ver incrementadas por la aplicación de intereses de demora. "Hay quien ha pedido ya en el Juzgado una ejecución de sentencia", señala uno de los afectados.

Por el momento, el gobierno no tiene una estimación del coste extra que acarreará el ERE municipal tras la confirmación de la improcedencia de 134 de los 259 despedidos al no aplicarse un criterio objetivo en la elección de los afectados. Sin embargo, este grupo, que anhela pasar página, no olvida lo ocurrido reprochándole al actual ejecutivo socialista que hubiera adoptado la decisión de paralizar el procedimiento de readmisión en el último momento "teniendo en cuenta solo un informe que decía 'no' y dejando guardado en un cajón otros diez que decían que sí". "Hemos sufrido mucho; lo peor fueron los 63 días de encierro donde había días que venía Mamen [Sánchez] y nos decía que no debíamos seguir porque íbamos a entrar. Un día llegó hasta a grabarlo con el móvil", recuerda con indignación una de las afectadas.