Querido Golfo:

Voy a tratar de presentarte como el perro entrañable y maravilloso que eres; voy a tratar de conmover un corazón, tan grande y noble como el tuyo, que sienta el deseo de tenerte a su lado y compartir su vida con el mejor de los amigos, el más fiel, sereno, generoso, sencillo y cariñoso; voy a tratar de conseguir para ti el hogar que tanto necesitas y mereces porque, a tus 11 añitos recién cumplidos y, a pesar de lo que se te quiere en la protectora, necesitas por fin "independizarte"; te agobian las niñatillas y los adolescentes que van llegando al refugio; eres sociable y te llevas bien con todos los seres vivos pero tus huesos, tus articulaciones, tu cuerpecito en fin, ya no está para tanto juego, ni para tanto requerimiento ni, desde luego, para los rigores de la protectora.

Aunque te encanta pasear y disfrutar del sol ya pides "el descanso del guerrero", ya necesitas un horizonte más profundo y, sobre todo, caricias y mimos.

Ninguno de nosotros entendemos la década que llevas en un chenil pues todo el que te conoce se enamora de ti por tu bondad y tu mirada que lo dice todo. Hemos pedido adopción para ti en varias ocasiones, ahora necesitamos ese milagrito que, a veces, se vive en la protectora 'No Me Abandones', el que se haga realidad que 'un abuelito' como tú encuentre una buena familia.

Escribo esto porque, aunque estás muy sanito (tu lehismania está absolutamente controlada y sin efectos secundarios), ayer tuvimos que llevarte al veterinario porque te dolía todo y estabas muy paradito y triste; afortunadamente no es nada grave, sólo es edad, pinzamientos en la columna vertebral…..Nada que no se pueda curar con el confort y el cariño de un buen hogar. Ya no estás bien en la protectora, ya no vas a mejorar ahí y ya tiene que llegar tu casa.

Eres tan importante para nosotros, valoramos tanto la dulzura y la nobleza de tu carácter que, este año fuiste portada y el protagonista absoluto en nuestro calendario 2018 y, así te presentamos:

"Caricias tímidas, nobles, esponjosas, como de algodón; así son las caricias de Golfo, nuestro protagonista de la portada al que nada lo relaciona con su nombre ya que es entrañable y cariñoso, tímido al principio pero, luego cuando confía, no se aparta de ti.

Es sereno, noble y excepcionalmente bueno; de mirada limpia y hermosa, con esos ojos color de miel que imploran una caricia eterna en un hogar que le permita disfrutar de lo que no ha tenido en sus diez años de vida.

Lo da todo y no exige nada pero, su necesidad de cariño es inmensa como el corazón de la persona que lo elija como compañero.

En nuestra caricia, Golfo, te ofrecemos una parte de nosotros".

PARA ADOPTAR:

634 04 97 45

(*Presidenta de la Asociación 'No me Abandones'. Jerez)