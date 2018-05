Quitarse las gafas y lentillas con una avanzada cirugía láser de gran seguridad en el Hospital Jerez Puerta del Sur

Cada vez son más comunes los casos de miopía en la población joven y adulta entre los 20 y 40 años. Según la cuarta edición del Libro Blanco de la Visión, publicado en 2013 por la Federación Española de Asociaciones del Sector Óptico España (Fedao) y que está preparando una nueva edición actualizada, más de 25 millones de españoles utilizan gafas o lentillas. Este incremento se debe principalmente a un estilo de vida cada vez más digitalizado, y a la excesiva exposición de luz artificial.

En los últimos años para la operación de miopía, hipermetropía y/o astigmatismo se han desarrollado diferentes técnicas con el objetivo de mejorar los resultados, reducir las complicaciones y aumentar la seguridad durante la intervención. De todas ellas, Lasik es la técnica más conocida y que hoy en día se aplica en la mayoría de centros oftalmológicos. Sin embargo, uno de los avances más importantes para este procedimiento es la aparición del láser de femtosegundo (FemtoLasik) para una cirugía 100% láser.

“Según rigurosos estudios científicos a nivel internacional un significativo número de las complicaciones que tienen lugar durante la cirugía refractiva por Lasik ocurren cuando se realiza el corte inicial que separa una delgada capa de la córnea o flap con un microqueratomo mecánico para el posterior tratamiento láser. No obstante, gracias a nuestra tecnología, el tallado de la córnea se realiza con un láser de femtosegundo y no con un microqueratomo mecánico o cuchilla, y por tanto la intervención es más segura”, señala el doctor Ramón Ruiz Mesa, Director Médico de las clínicas oftalmológicas en Cádiz y resto de Andalucía del Grupo Oftalvist sitas en Sevilla, Granada y Málaga.

La Técnica Lasik consta siempre de dos fases. En la primera parte del procedimiento quirúrgico el cirujano debe levantar, mediante tallado mecánico o con el láser de Femtosegundo, una fina capa del tejido corneal. En un segundo tiempo, se procede a moldear la curvatura corneal en una cuantía dependiente de la graduación previa del paciente, mediante un láser Excimer, “que en nuestro caso es un láser de última generación (Wavelight Allegretto EX500 )”, matiza la doctor.

“Por eso es importante que el paciente esté bien informado y entienda que no todas las cirugías Lasik son iguales”, añade el doctor Ruiz Mesa. “En este sentido, nosotros siempre aconsejamos realizar una cirugía refractiva corneal con láser de femtosegundo, convirtiendo esta cirugía en 100% láser y menos invasiva. Este avance tecnológico ha supuesto por tanto un enorme salto cualitativo en cuanto a que conseguimos no solo una mayor precisión si no también una mayor seguridad al poder predecir con mayor exactitud el grosor de la lamela además de la uniformidad y regularidad en la misma , algo primordial cuando operamos a pacientes jóvenes sanos, que tan solo pretenden mejorar su calidad de vida sin gafas ”

En la mayoría de los casos, los resultados de la cirugía refractiva suponen un verdadero cambio de vida ya que muchos pacientes “se ponen las gafas desde que se levantan hasta que se van dormir y dependen para todo de ellas, por lo que es una intervención muy agradecida”, destaca el doctor. Por otra parte, en los casos de miopías, astigmatismos e hipermetropías muy altas en las que no se puede utilizar el láser existe la opción de introducir “una lente intraocular fáquica (ICL) sin tocar el cristalino y que permite corregir, si el paciente reúne las condiciones idóneeas , hasta 18 dioptrías de miopía y diez de hipermetropía”, añade.

El doctor Ruiz Mesa insiste en la importancia de las pruebas preoperatorias para saber que tipo de técnica de cirugía refractiva es la más adecuada y en la que es necesario “valorar la normalidad de la estructura de la córnea con tecnología diagnóstica como lo son los tomógrafos que miden la cara anterior y posterior de la córnea, así como el grosor de la misma con lo que llamamos paquímetros. Además, independientemente de estas pruebas también tenemos que valorar la agudeza visual previa con aberrómetros preoperatorios (de hecho, nuestro Centro ha sido escogido , junto a otros tres en nuestro país, para introducir un nuevo sistema de ablación con láser excimer Wavelight Allegretto EX500, llamado Contoura, el cual nos va ofrecer no sólo la oportunidad de compensar las dioptrías del paciente sino que a su vez nos va a mejorar la calidad de dicha visión, al tratar, basándose en la topografía corneal, las aberraciones corneales que más inciden en la misma, realizando por tanto un tratamiento totalmente personalizado. También es de sumo interés , estudiar la idoneidad del paciente en cuanto a la cantidad y calidad de la lágrima del paciente previa a la cirugía, puesto que uno de los efectos secundarios más comunes tras este tipo de operación con láser es el ojo seco

Todas las intervenciones las realizan en el Hospital Jerez Puerta del Sur, del grupo hospitalario HLA, de donde son responsables de su servicio médico-quirúrgico. Sí, al finalizar las mismas, no es necesario el ingreso hospitalario por lo que el paciente se va a casa el mismo día. Además, pese a que la recuperación es rápida y en menos de 48 horas, el paciente debe asistir a una visita postoperatoria al día siguiente de la cirugía y otra al mes cuando finalice el tratamiento postoperatorio. “Cuando el paciente se va a casa lo normal es que las primeras 4 ó 5 horas note sensación escozor y fotofobia. Una vez se pasen estos efectos secundarios el paciente debe tomar antiinflamatorios y antibióticos en forma de colirio durante unas semanas aproximadamente para evitar riesgo de cualquier inflamación o infección”, apunta el doctor.

Con respecto a los mitos sobre las complicaciones o riesgos tras una cirugía refractiva corneal el doctor Ruiz Mesa explica que “este tipo de intervención con Lasik se considera una de las más seguras del cuerpo humano, lo que no significa que esté exenta de riesgos. Se habla por ejemplo de una infección en cada 10.000 pacientes operados. Por eso es tan importante mantener los límites de grosor de córnea y determinar la normalidad de la córnea previa a la cirugía (para evitar degeneraciones corneales en un futuro) y evitar cualquier factor que suponga un aumento de riesgo de infecciones como lo son las saunas o las piscinas en el pre y en el postoperatorio ahora que se acerca el verano”.