"A ver qué pasa con Trump, lo mismo nos echan pa atrás en el aeropuerto"

Manuel Moreno Carrasco, Manuel Malena' (Jerez, 1958) acaba de regresar tras un periplo de varios meses en Japón. Desde hace años es, como diría Diego Carrasco, un inquilino del mundo, un artista errante sin sede fija pero siempre con la responsabilidad de llevar la bandera de su tierra.

-Acaba de venir de Japón...

-Sí, llegué a final de año y aquí estaré varias semanas hasta que me vuelva a ir.

-¿Necesita venir a Jerez a cargar pilas?

-Sí, eso lo tengo claro, cada cierto tiempo vengo a casa porque esto es diferente. Cuando te llevas mucho tiempo por ahí no es que pierdas tus formas, porque eso se lleva dentro, pero necesitas el ambiente, mi gente, estar con ellos, escucharlos cantar, como tú dices, recargarme las pilas antes de volverme a ir. Tú imaginate un año entero en Japón, al final acabas harto de sushi (risas).

-Pero la Nochebuena sí que la pasó en Tokio e incluso, según he visto en Facebook, cantando villancicos...

-(Risas) Sí, yo no soy mucho de la Navidad, pero este año, porque Rocío Romero que estaba allí conmigo me insistió mucho, me hice mi pedazo de zambomba con japoneses. Hay hasta un vídeo por ahí, y te digo la verdad, si sólo escuchas el audio, a ver quién dice que son japoneses. Aunque no he cantado mucho villancicos, este año lo preparamos, me aprendí las letras e hicimos la primera zambomba de Jerez en Japón. Ha gustado mucho y la gente ya quiere que lo organicemos para el año que viene.

-Es curioso que no haya llegado la zambomba allí...

-Sí que lo es. Allí se han cantado villancicos, pero montar una zambomba como tal nunca se ha hecho, al menos yo no lo he conocido y llevo muchos años trabajando en Japón. Lo más importante es que lo hemos hecho con japoneses. Les enseñé villancicos como Calle de San Francisco y lo han cogido clavado. A veces me sorprendo de la capacidad que tienen para aprenderlo, a su manera, porque lo que hacen es entonar y ver dónde se acentúa la palabra, pero luego lo escuchas y es igual.

-¿Cuánto tiempo ha estado esta vez en Japón?

-He estado tres meses. Yo suelo ir a menudo allí y me llevo seis meses o así. Antes tenía que salir por el tema del visado a los tres meses pero ya, como llevo diez años yendo, me han alargado el tiempo de visado y puedo estar más meses.

-¿Y sigue habiendo trabajo?

-Sí que hay, porque es un país muy grande y el flamenco existe en todas las ciudades. Yo habitualmente vivo en Tokio, donde hay más trabajo pero también más artistas. Hay cantaores de Sevilla, de Cádiz, guitarristas de Graná, en fin.

-Y eso que decían que en los últimos años se había devaluado el caché también allí...

-Es cierto a medias. Reconozco que se ha devaluado en parte porque están yendo chavales para allá que no tienen ni idea, y de eso se aprovechan. Con los que no se aprovechan es con gente como yo, con el añorado Álvaro Aguilar, que en paz descanse, con Diego Gómez, que es un cantaor de Cádiz...Con todo y con eso no falta el trabajo.

-¿Es ese el problema de hoy día, que se canta cada vez por menos?

-Yo creo que sí. En Jerez, por ejemplo, no podemos hablar que los chavales que están saliendo no tengan conocimiento, pero sí creo que en ocasiones están yendo a cantar por una miseria. No se dan cuenta que se están echando tierra encima. A mí me da igual porque yo no he comido nunca aquí y ya tengo una trayectoria, pero a las criaturas de aquí sí. No se dan su sitio ni su importancia. Ahora bien, si su pensamiento es quedarse aquí y morirse aquí, está bien y vas a seguir ganando veinte o treinta euros. Eso no es querer comer del cante ni querer ser artista. Si vas a cantar ponte un límite y de ahí no te bajes, uno no puede ir a los sitios cuando te dicen 'esto es lo que hay'. Ponte una cantidad, ochenta, pues ochenta, pero no vayas por veinticinco, eso es una miseria. Con eso no te das respeto ni a ti mismo ni a la gente que te escucha.

-¿Antes no pasaba eso?

-En mi época no, esa una cosa que los cantaores de mi generación teníamos clara. Lo hablábamos entre nosotros y cuando nos llamaba una peña todo el mundo pedía el mismo sueldo para que no tuvieran unos más o menos. Había excepciones como Agujetas o Manuel Moneo, pero los demás nos respetábamos. Ahora no, si te ofrecen 30 no puede ser que otro vaya por 20. Incluso ha habido casos que se han ofrecido a ir por 20 que eso ya tiene delito.

-Ahora, como sucedió con aquella Nueva Frontera del Cante de Jerez en la que usted participó, ha habido una eclosión de artistas jóvenes. ¿Cómo los está viendo?

-Bien, me parece que han salido varios chavales que tienen maneras y apuntan. Ahora habrá que ver si no se tambalean porque son muy jóvenes y el mundo del flamenco es duro, hay que pasar por muchas etapas y no es tan fácil como la gente piensa. Lo difícil es mantenerse, el estirón a veces se da, pero si no sabes mantenerte el batacazo es brutal. ¿Y ahora qué haces? Te metes a albañil, ¿no?

-¿En qué momento se encuentra hoy día Manuel Malena?

-Yo me encuentro mejor que nunca, y disfruto de lo que hago, aunque esté en Japón. En Japón hay gente, principalmente en el baile, que tiene un nivelazo, incluso mucho mejor que muchas bailaoras de España. Ya el cante es un poquito más complicado, porque ellos no pronuncian bien, pero tanto en la guitarra como en el baile el nivel es alto.

-Por sus palabras deduzco que usted se siente artista en un país como Japón...

-La verdad es que sí, sobre todo por el respeto que te tienen. Ellos saben qué somos, quién somos y nunca te pierden el respeto. Es más, para ellos es un orgullo que estés allí.

-Ese buen momento en el que se encuentra, como ha dicho antes, ¿no le invita a meterse en el estudio? Lo digo porque parece que está de última grabar un disco...

-Pues mira no. Eso es algo que me sorprende mucho hoy día. A mí eso no me va, tengo algunas cosas grabadas, colaboraciones con mi hermano Antonio... pero de momento no se me pasa por la cabeza hacer un disco. Tampoco es bueno grabar tanto, no por nada porque uno tiene tantas cosas que aportar en tan poco tiempo.

-¿Hasta cuándo se quedará en Jerez?

-Pues mira me quedo hasta el día 18, que me voy para América. Voy a San Francisco, a Los Ángeles y a San Diego con Andrés Peña. Vamos con la Compañía Caminos Flamencos que ha llevado a muchos artistas desde hace quince años. Cada cierto tiempo voy por allí.

-Ese es un camino que usted se ha labrado...

-Sí, el de América, Japón, Londres, donde me he llevado mucho tiempo...La primera vez que fui a América fue con Domingo Ortega hace unos pocos de años y siempre me han dado el sitio.

-¿Le preocupa que Donald Trump también la tome con los flamencos?

-(Risas) Uff, la verdad es que sí. Yo prefiero no verlo ni en pintura. La gente de allí está muy preocupada porque no saben lo que va a ocurrir. Veremos a ver si no me echan pa atrás en el aeropuerto (risas). Hablando en serio, hay preocupación, porque puede cerrar la puerta de los artistas también.

-El año entonces ha empezado bien...

-No me puedo quejar, yo tengo ya trabajo cerrado hasta para el 2018 en Japón. Allí les gusta avisarte con tiempo. Aparte yo hago también clases de cante cuando voy a los sitios, en fin, que no me puedo quejar. Hoy día hay que hacer de todo. Yo por ejemplo nunca pensé que iba a cantar para atrás y sin embargo la vida me llevó ahí y ha sido una de las cosas con las que más he aprendido. Cantar pa bailar es imprescindible para cualquier artista.

-Una de las últimas veces que le hemos visto en Jerez fue con el espectáculo de María del Mar Moreno sobre Manuel Torre, una gran propuesta que no ha tenido apoyos cuando debería ser lo contrario...

-Así es. Ahí se ha hecho un trabajo enorme y es una pena que no salgan adelante. Estamos sacando a relucir cosas de artistas como Manuel y ese tipo de proyectos se deberían apoyar, deberían girar por todo el mundo y sin embargo ahí está. Es muy triste. Pasa igual que artistas como El Serna o el propio Tío Borrico, a los que no se les considera en esta tierra. Es lo que tenemos.