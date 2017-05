"Jerez es difícil, pero ha llegado mi momento"

Mara Rey prepara desde hace días su estreno en solitario en Villamarta, fijado para el 10 de junio. Aunque circunstancialmente nació en Madrid (su padre y su madre trabajaban como artistas allí) su corazón siempre ha estado vinculado a Jerez, una ciudad en la que vive y desde donde exporta todo su talento. A sus 38 años, y tras trabajar con compañías como las de Antonio Canales, Farruquito o Manuela Carrasco, se enfrenta al reto más complicado, el de rendir homenaje a artistas que han marcado su carrera, nombres como su madre, la bailaora Mara Navas, su tía Soledad Rey o grandes como Lola Flores y Rocío Jurado.

-Se estrena usted en Villamarta a lo grande...

-Sí, tenía muchas ganas de actuar en Jerez porque es una plaza de toros importante. Si para los toreros es Las Ventas, para mí lo es Jerez.

-Y esta oportunidad, ¿llega en el momento ideal?

-Bueno, quizás lo podía haber hecho antes, pero no estaría tan preparada. Lo digo en el buen sentido, en cuanto a nivel artístico y en cuanto al alma.

-¿Y qué vamos a ver en 'Por tu sueño, Maravilla'?

-Pues un homenaje a las grandes. Todo artista tiene que recordar a los grandes y yo quiero hacerlo. Me acordaré sobre todo de mi madre, que para mí era grande, y a todas las que ella amaba. Hablo de Lola, de Rocío Jurado, Diango, Moncho, Raphael, de mi tía Soledad Rey....

-Cuéntenos algo más...

-Bueno, voy a hacer temas de mi padre Antonio Rey, que es compositor, de Manuel Alejandro, de Paco Cepero, que me ha compuesto expresamente un tema para estrenarlo ese día, de mi amigo y maestro Juan Gabriel, de Rocío Durcal y Rocío Jurado, de Lola Flores, con esto de que es el año de Lola...Haré un recuerdo a Méjico, en fin, un poco de todo.

-¿Es su reto más importante?

-Personalmente sí, porque montar un espectáculo de dos horas no es fácil, es una responsabilidad, y no digo nada si encima es en Jerez. Pero vamos, que miedo no tengo, sólo respeto.

-Habla usted de su madre, ¿quién fue Maravilla Navas?

-Mi madre fue una bailaora de Triana, que se casó con mi padre, que nació en Jerez, en el barrio de San Miguel. Era guapísima, incluso hay mucha gente que dice que me parezco mucho a ella. Estuvo trabajando en Madrid, en los mejores tablaos, pero murió muy joven, nos dejó con sólo 28 años.

-Su repentino fallecimiento situó a su familia en Méjico. ¿Qué ha supuesto ese país para su familia?

-Para mí y para mi familia, Méjico ha sido un país que nos ha marcado. Estuvimos viviendo allí durante varios años y dejó huella a todos, a mi padre, a mi hermano y a mí, está claro. Yo llegué a Méjico con 11 años y a esa edad comencé a trabajar en tablaos y en teatros como el Covarrubias o el Bellas Artes con gente como Winnie Amaya, que era sobrina de Carmen Amaya. Con ella di mis primeros pasos bailando, porque yo toda mi vida he sido bailaora, lo que pasa es que luego me dediqué a cantar porque mi padre cantaba y he aprendido de él. Luego, artísticamente, Méjico me ha dado la posibilidad de aprender a cantar boleros y rancheras. Allí aprendí a interpretarlas, y claro, en mi espectáculo también están.

-Usted se ha destacado por cantar en grandes compañías...

-Sí, yo he trabajado con gente como Antonio Canales, Farruquito, en Nuevo Ballet Español, con Carmen Cortés, con Manuela Carrasco, con Rafael Amargo...De todos he aprendido mucho.

-En su caso, como otros muchos artistas de Jerez, trabaja y es conocida más fuera que en su tierra...

-Quizás en mi caso he tenido que trabajar mucho fuera, porque en este país no es fácil vivir del arte y si hablamos de Jerez, no veas. A mí personalmente el público siempre me ha respetado, y sé que la gente, cuando me ve en el escenario, valora mi trabajo. Ahora tengo la oportunidad de hacer algo grande en mi tierra, y bueno ojalá la gente, por lo menos los que no me conozcan, vengan a Villamarta y vean cómo soy, es el momento idóneo, o eso creo yo.

-Contará, como especifica el cartel, con su hijo José Rey y con su hermano Antonio Rey...

-Eso es, mi familia estará ahí, porque Antonio además se está encargado del montaje del espectáculo y mi tío Rafael Agarrado me está ayudando muchísimo en la producción. También mi hijo José, que tiene ya un disco en la calle pese a que sólo tiene 15 años. Además, vienen algunos compañeros a colaborar como el caso de Chiquetete, Chayo Mohedano, miembros de la familia Sordera que le cantaron mucho a mi madre en Madrid, y alguna sorpresa más.

-Imagino que la idea será mover el espectáculo, ¿no?

-Por supuesto, la idea es estar en otros sitios. Queremos ir al Teatro Victoria de Barcelona, al Teatro la Latina de Madrid, el Teatro Quintero...Lo importante es hacerlo bien en Jerez que para mí es especial y difícil, porque en esta tierra se respira arte.