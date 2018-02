Mercedes Ruiz estrenará en Francia nuevo espectáculo

Mercedes Ruiz está de vuelta. La bailaora cuenta los días para abordar el que cataloga como su "reto más difícil" y que estrenará el próximo 6 de abril en el Théâtre de Cusset, en Francia. Se trata de un homenaje al que muchos consideran como una de las grandes obras de la guitarra flamenca del pasado siglo, el disco 'Tauromagia', editado por Manolo Sanlúcar en 1988.

La bailaora jerezana se vuelve a rodear de su equipo de confianza para conformar un proyecto en el que por primera vez asume también el rol de coreógrafa, sin duda otro de los alicientes que le han hecho embarcarse en el nuevo espectáculo.

La idea surgió inicialmente de su marido, el guitarrista Santiago Lara quien ofreció la propuesta al Festival de Jerez el año pasado "como un concierto del disco, una obra emblemática y que desgraciadamente la gente no conoce hoy día", resalta el tocaor.

Como el planteamiento inicial finalmente no se pudo llevar a cabo, "un día le dije a Mercedes 'Por qué no haces tú Tauromagia con coreografías tuyas?' Y a ella le gustó la idea porque era una buena oportunidad para desarrollarse también como coreógrafa. Ella siempre baila sola, se pega unas palizas que no veas, y bueno, al final le convencí", destaca Santiago.

Así ha nacido este espectáculo, basado íntegramente en una de las grandes obras del maestro Manolo Sanlúcar, por supuesto encantado con la proposición. "Es curioso-afirma Mercedes-porque a medida que nos hemos ido adentrando en el proceso de creación han ido sucediendo cosas, primero que el disco cumplía 30 años en 2018, y luego que Manolo Sanlúcar cumple este año 75 años".

Precisamente por tratarse de quien se trata, uno de los pilares de la guitarra flamenca, Mercedes Ruiz ha puesto sus cinco sentidos en la idea. "La obra se va a hacer tal cual, es decir, hemos hecho el disco al completo, que dura unos 40 minutos. Luego hemos añadido algunas partes, tras consultarlo con Manolo (Sanlúcar) para que pueda tener una duración mínima. Le hemos añadido poemas de Miguel Hernández, que es su poeta favorito, pero sólo con voz y sin guitarra", explica la artista jerezana. "Lo que no queríamos era incluir otros discos de Manolo, si es Tauromagia es Tauromagia".

Para ella, lo complicado es "que el espectáculo tenga la calidad que la música se merece, porque el patrón está hecho", y ha querido en todo momento que "no sea lo típico, no acudir al estereotipo, es decir, el toro, el torero, la mantilla....".

¿Y qué opina Manolo Sanlúcar? "A Manolo le preguntó primero Santi por teléfono si le parecía bien y él dijo que sí. Luego, en julio estuvimos en su casa para explicarle el proyecto", interviene Mercedes.

"Le encantó y bueno, ahí estoy con él, porque queremos que esté al tanto de todo. Además, Manolo siempre ha sido una persona implicada con la cultura andaluza y la guitarra. Si no fuese por personas como él o Paco la guitarra no estaría en el lugar donde está", incide Lara.

El montaje cuenta con un elenco amplio, pues al margen de la citada participación de Mercedes Ruiz y la primera guitarra de Santiago Lara, también forman parte del proyecto Paco León como segunda guitarra, el multinstrumentista Diego Villegas, David Lagos, al cante, y dos percusionistas, Perico Navarro y Rafael García.

Además, el cuerpo de baile está compuesto por Lucía Ruibal, Vanesa Reyes y Aurora Caraballo, mientras que Ana Agraz aparece como solista invitada.

Precisamente, de la inclusión de la bailarina "nos está aportando otro color al espectáculo, es otro concepto. Ella es de español y todas las cosas que le pongo las enriquece con su danza. Tenemos muy buena energía", afirma Mercedes.

A todos ellos hay que añadir una figura trascendental en la evolución de Mercedes Ruiz en los últimos años, Paco López. "Llamamos a Paco, al que yo también le había propuesto en su día hacerlo con la guitarra, y le pareció muy bien, aunque es cierto que al principio no lo veía porque es un disco que requiere una responsabilidad. Así que decidimos que Mercedes hiciera toda la coreografía y yo tocara la música del disco en directo. Con ello iba a ser más compacto el proyecto y de cara a exportarlo también es mejor. Eso sí, Paco nos dijo que debía tener una escenografía y una dramaturgia", recalca Santiago Lara.

Evidentemente, crear una coreografía y un hilo para contar todas aquellas sensaciones que Manolo Sanlúcar expresó en Tauromagia hace 30 años es muy complicado. Por eso mismo, "queremos humanizarlo todo, y por eso se hace todo con mujeres. También hemos buscado por qué Manolo hizo eso, qué sentimientos, qué emociones le llevó a su producción. La vida, el triunfo, el fracaso, la muerte...Por ahí lo hemos querido llevar, porque no queríamos caer en el estereotipo. El que vaya esperando algo taurino no lo va a ver. Se va a intuir".

De igual forma, interpretar el disco en directo también es un reto complicado. "Yo he tocado con Manolo en directo esos temas y sé que son muy difíciles. También tengo la ventaja de que veo la música como él, mi madurez artística se la debo a él". Para Santiago Lara, "la obra es una maravilla y hay mucha gente que no la conoce, sobre todo las nuevas generaciones y los extranjeros. Por eso creo que para los guitarristas de hoy día es un deber devolverlos a la actualidad".

Independientemente de cuáles sean los resultados, el montaje "nos va a hacer crecer como artistas. Al menos todo el esfuerzo te compensa". El estreno en España aún no está cerrado, pero todo apunta a que será en la próxima Bienal de Sevilla.