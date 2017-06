Un proyecto de museo y mucho humo

La puesta en marcha del proyecto para la construcción del Museo del Flamenco de Andalucía en la Plaza Belén ha sido, sin lugar a dudas, el gran logro en los dos años de gobierno municipal a nivel del flamenco. Contar con el respaldo de la Junta de Andalucía en este apartado consolida una iniciativa que, a la espera de verla en pie, pues todavía hay cierto recelo en diversos sectores de la sociedad, otorgará a la ciudad un estatus importantísimo a la hora de poder explotar uno de los recursos más infravalorados, su flamenco.

El futuro museo no sólo supondrá la apertura de una línea señera en lo que atañe al turismo y la economía de la ciudad, sino que además, tiene previsto ser el acicate principal para la revitalización del casco histórico, necesitado de aire fresco para salir de una vez del atolladero en el que está sumido desde hace décadas.

En estos dos años recién cumplidos de gobierno, destaca también, en el ámbito flamenco, otra gran noticia, aunque quizás con menor relevancia mediática. Se trata del proyecto de Máster universitario de Investigación y Análisis Interdisciplinar del Flamenco que se espera impartir en el Campus de Jerez a partir del próximo año. El acuerdo con la UCA para su desarrollo es también una de las buenas noticias de estos veinticuatro meses de Mamen Sánchez al frente del Ayuntamiento.

Pero si en estas dos facetas hay que aplaudir la labor municipal, no ha ocurrido lo mismo con su intentona de homenajear a Lola Flores. Evidentemente, el acuerdo con la Junta para situar por fin su museo dentro del proyecto planteado por la Consejería, otro acierto, no debe enturbiar lo que ha sido un despropósito desde que se anunció. Ni siquiera el hecho de dedicar la Feria del Caballo a Lola ha tenido la relevancia esperada, fundamentalmente porque no se ha sabido sacar partido de algo que, mediáticamente, podría haber tenido mucho más recorrido.

Volvamos al principio. La primera noticia sobre este reconocimiento de Jerez a Lola, cuya idea inicial partía del gobierno del PP, la encontramos al presentar la agenda de eventos de 2016. Así, el 5 de noviembre de 2015, en el transcurso de la puesta de largo del calendario de actos anuales, se sitúa un homenaje a La Faraona del 11 al 17 de abril de 2016, que llegó hasta Fitur.

Sin embargo, llegado el momento nada se sabe del asunto. No hay acto que valga. La única respuesta al respecto la da el concejal Francisco Camas días después, el 20 de abril, señalando que "lo vamos a dejar para más adelante".

En efecto, en junio de 2016 se presenta una nueva tentativa, y se habla de un proyecto de un año de duración. Esta vez se titularía 'Jerez a Lola Flores, presencia y actualidad del mito', que se dividiría en dos bloques; 'El año de Lola' y 'Flores para Lola'.

Esta macropropuesta se ha quedado únicamente en un ciclo en dos peñas con tonadilleras desconocidas de la provincia (noviembre 2016), los conciertos a taquilla en Villamarta de Fernando Soto y Macarena de Jerez, con escaso apoyo municipal, dicho sea de paso, una exposición de los alumnos de la Escuela de Arte, y la presentación del libro Lola Flores: cultura popular, memoria sentimental e historia del espectáculo', de Alberto Romero. También se dedicó la 49 Fiesta de la Bulería a Lola, el Festival programó un espectáculo en su edición de 2017 con el mismo fin y la citada dedicación de la Feria.

La exaltación del mito de Lola ha pasado de mito a timo si vale el juego de letras, ya que ni siquiera el gran "evento multidisciplinar" al que hizo referencia el delegado se ha llegado a realizar. Para ello, el Ayuntamiento anunció mediante nota de prensa el 10 de julio de 2016 que se contrataría al creador del Festival de Jerez, Paco López, que asumiría el comisariado del proyecto. Sin embargo, una queja del PP en un pleno propició que Cultura tuviera que sacar una licitación para ello. Dicha licitación se anunció a través de la web municipal ocho meses después, en marzo de 2017, con un presupuesto de 17.000 euros. El contrato licitado comprendería de marzo a octubre para desarrollar la propuesta. Nadie se presentó, ni siquiera Paco López, inicialmente seleccionado.

El 29 de marzo, el delegado planteó la posibilidad de volver a abrir convocatoria, que a día de hoy no existe, casi tres meses después. ¿Habrá entonces evento multidisciplinar en torno a Lola? Parece que no. Lo más cercano ha sido un CD grabado por artistas jerezanos en Feria, y que fue repartido por las casetas.

Lo más grave de todo este asunto ha sido el pasotismo exhibido desde el gobierno pues ni cuando se suspendió la primera semana programada, en abril de 2016, ni ahora, se han dado las explicaciones oportunas, y peor aún se ha intentado escurrir el bulto dejando pasar el tiempo, porque ya se sabe, el tiempo lo cura todo.

Dentro de estos dos años de gobierno sobresale también la puesta en marcha de un nuevo órgano, la Mesa del Flamenco, que a su vez se subdivide en el Consejo Consultivo.

La primera reunión se celebra el 3 de diciembre de 2015, con el principal objetivo "definir, coordinar y valorar la programación flamenca así como los proyectos relacionados con este sector, desde el ámbito artístico y económico". En ella estarían representados los diferentes partidos políticos del Ayuntamiento y personalidades del flamenco.

La segunda reunión tiene lugar el 17 de diciembre, la tercera se fija para el 28 de junio de 2016, es decir, más de seis meses después, y la cuarta tiene lugar el 10 de noviembre de 2016. A día de hoy, no ha habido más encuentros de la mesa, aunque sí del Consejo Consultivo el pasado mes de enero. Haciendo balance, comprobamos que en casi dos años de vida, la Mesa del Flamenco se ha reunido en cuatro ocasiones. ¿Realmente tiene alguna funcionalidad si tenemos en cuenta que Jerez expone su flamenco durante casi los 365 días del año?

Pero al margen de su funcionalidad, este órgano, en estos meses de vida, ha ido convirtiéndose en una especie de escudo protector para determinadas decisiones. "La decisión no es mía, es de la mesa", ha sido la excusa utilizada en más de una ocasión, algo que ha provocado que algunos miembros (tanto de la propia mesa como del consejo consultivo) hayan declinado acudir a próximas citas al no querer asumir el papel de florero.

También quedó en mero humo el proyecto 'Flamenco Stream', amparado en el marco de la iniciativa de Acciones Innovadoras Urbanas de la Comisión Europea. Tras ser presentado en abril de 2016, con él se pretendía habilitar diferentes inmuebles del centro histórico propiedad del Ayuntamiento para crear la denominada 'Milla del flamenco', un recorrido tematizado por esta zona. En el mismo saco se vendió la posibilidad de poner en marcha el Primer Concurso Internacional de Guitarra, una Muestra de Flamenco Jerez Joven y un Congreso Internacional de Arte Flamenco, o sea, se trataba de rellenar con proyectos estereotípicos de escasa originalidad. De 'Flamenco Stream' nada más se ha sabido.

Con el nuevo gobierno ha llegado también la denominada Unidad del flamenco. Al frente de ella ha estado Luis Pérez, una persona ligada a la empresa Gitanos de Jerez durante años y con experiencia en el sector artístico.

Aunque su función no se ha terminado de explicar ni definir, al menos públicamente, lo más lógico es que sirviera para englobar y agrupar a todo lo relacionado con el flamenco de la ciudad, desde peñas flamencas, divulgación de actividades, programas educativos y por supuesto, establecer una relación con los artistas desde el punto de vista profesional que actualmente es inexistente.

La realidad ha sido otra y ha aportado más bien poco. De ella ha salido otro de los proyectos vendidos como 'estrella' en estos dos años de gobierno. Hablamos de la Asociación de las Casas Cantaoras, compartida con los Ayuntamientos de Mairena, Lebrija y Utrera. De momento, y pese a su intento de venderlo como algo positivo para la ciudad, su aportación no ha ido más allá de la participación en la pasada Fiesta de la Bulería de una representación de cada casa, un espectáculo que por cierto, fue el que peor entrada registró de los tres planteados.

Precisamente la Fiesta de la Bulería ha sido otro de los asuntos al que se ha dedicado especial atención. Nada más llegar, Mamen Sánchez la situó en el Alcázar, y pese a tener menor aforo, la propuesta resultó todo un éxito. Su presupuesto se redujo considerablemente con respecto a las anteriores, dejándola en 45.000 euros, según el propio Consistorio.

Sin embargo, el pasado año y contra todo pronóstico se volvió a dar un vuelco. El gobierno municipal decidió ampliarla a tres días pero cambiando nuevamente de ubicación. Ahora, la Alameda Vieja. El presupuesto pasó entonces a 115.000 euros. Para analizar el cambio de formato aún habrá que esperar, pues la primera edición se saldó con división en el tendido, recurriendo al argot taurino.

Algo similar ha ocurrido con los Viernes Flamencos, que tras concedérselo en el primer año de gobierno a Artesherry, el pasado año se sacó por primera vez a concurso público ampliándose considerablemente su duración. Así, de los cuatro viernes habituales durante el mes de agosto se pasó a todo el verano, incluyendo pues todos los viernes de julio y agosto.

El proceso, pese a la imagen de transparencia que se ha querido vender, no estuvo exento de polémica, ya no sólo a la hora de cumplir con exactitud las bases establecidas, sino por el affaire surgido con la adjudicación del bar del Alcázar, que terminó con otra oleada de críticas por parte de la oposición y algunos hosteleros.

Lamentablemente, a día de hoy, es decir, con el verano a la vuelta de la esquina, nada se sabe de lo que ocurrirá con los de esta edición, toda vez que no ha salido licitación alguna. De momento, sólo se han anunciado dos propuestas a taquilla, las que protagonizarán Jesús Méndez y los Farruco en el mes de julio.

Lo mismo ocurre con la Fiesta de la Bulería, que en la edición en la que se cumplen 50 años, aún se desconoce con exactitud el cartel ni el presupuesto con el que se va a contar, ya que hasta ahora sólo se han hecho públicos algunos nombres. Una pena porque el medio siglo no se cumple todos los días, y Jerez, por ciudad señera en el ámbito flamenco ya debería haber tenido presentada desde hace meses toda la programación.

A lo largo de estos dos años también ha habido otras situaciones polémicas, como el espectáculo flamenco llevado a cabo en el Angostillo de Santiago días después de la misa que había preparado el Obispado para su reapertura y que sólo sirvió para gastar el dinero inútilmente, la propuesta de zambombas más allá del 25 de diciembre, una idea que provocó toda una oleada de críticas, o la negativa a sufragar los gastos de una placa de 150 euros que se debía poner en la casa donde nació Juan Mojama en el Congreso que la UCA organizó junto a los Caminos del Cante en torno a su figura.

En el lado positivo, el Ayuntamiento ha sabido sortear la crisis de Villamarta, apostando por la nueva Fundación, que está a la espera de comenzar a funcionar. Ante una situación extrema, se ha trabajado bien para reflotar una nave, el Villamarta, al que a partir de ahora se deberá controlar mejor, al menos en lo que números se refiere. De lo contrario, todo esto no habrá servido para nada.

En el debe, está todavía la recuperación de barrios como Santiago, donde la emblemática calle Nueva es un nido de delincuencia y tráfico de drogas, y la Plazuela, otro lugar que debería ser uno de los pilares del turismo flamenco de la ciudad y también da pena. La futura reapertura del Palacio de Villapanés puede ser el espaldarazo necesario, para que turísticamente la ciudad empiece a creer en la industria del flamenco.