El Real del Hontoria pisa el acelerador

Pintura, tablones de madera, macetas con geranios, neveras, farolillos... El Real del González Hontoria comienza a vestirse de fiesta cuando la ciudad vive ya la contrarreloj para celebrar el Gran Premio de España y la Feria del Caballo en un fin de semana a todo gas. Desde 1999 son cinco las ocasiones en las que el pódium ha coincidido con el alumbrado, con la particularidad de 2002 y este año, que ambas citas comparten el fin de semana al completo al inaugurar el Real el sábado por la noche.

En 2003, por segundo año consecutivo, las luces del Hontoria se encendieron horas después de que se apagaran las del Circuito, levantando la voz de los hosteleros y hoteleros que pidieron separar los eventos para 2004, una reacción similar a la de este año puesto que el sector rechaza la coincidencia de las citas turísticas. Se respetó el deseo hasta 2010, cuando el puente de mayo volvió a reunir a moteros y feriantes sobre el albero. Tres años después, la inauguración del alumbrado fue al día siguiente del GP, puesto que en los años 2012 y 2013 el gobierno local decidió que la fiesta comenzara el lunes por la crisis.

Con las dudas de qué pasará en esta edición, los caseteros preparan las que serán las cocinas de los jerezanos y visitantes del 5 al 13 de mayo. José Postigo es uno de los caseteros veteranos del Real, sumando 18 años en Jerez, más de 30 en Sevilla, y acudiendo a unas 22 ferias al año. La experiencia de este profesional bien vale tenerla en cuenta cuando subraya que extraña la Feria de Jerez de hace años, cuando las 'casetas discotecas' no eran el hilo musical del Real. "La culpa, en mi opinión, es de los políticos. Si dijeran que aquí no puede sonar eso, pues se cumple la norma y punto. Tras unos años sin venir a Jerez, a mi vuelta me encontré un gran desorden del ambiente juvenil, es un desastre. No se debería permitir que por aquí fueran niños con botellones como si nada. Una feria de la categoría de Jerez no debería consentir esa imagen y tener más como ejemplo la de Córdoba", declaró ayer Postigo, quien estuvo con sus empleados colocando los 3.500 farolillos que decorarán la caseta.

"El día en Jerez es muy familiar, pero de noche entra un público con el que hay que tener más cuidado. Pero insisto, la culpa de los políticos. En Sevilla sólo ponemos rumba y sevillanas, y te puedo asegurar que la gente joven se adapta. Y no que aquí pasadas las doce es pum pum pum...", añadió el casetero, quien el mes que viene cumple 65 años, 44 de ellos trabajando en las ferias.

Así como las cuadrillas de trabajo adelantan las estructuras de las casetas y su decoración para la inauguración -aunque para el viernes previo, 4 de mayo, a las 14 horas todo debe estar terminado-, lo mismo ocurre en la zona de los cacharritos. Entre Chapín y el González Hontoria comenzó ayer a levantarse los esqueletos de la zona de atracciones, con altas grúas que no bajaban el brazo ni al mediodía. La conocida casa del terror, el canguro, el barco vikingo..., son algunos de los cacharritos que ya se dejaron ver por Jerez.

Cabe resaltar que muchas casetas estaban ayer con la 'puerta' cerrada debido a que los trabajadores también se encuentran en las ferias de El Puerto y Rota, que ambas se inauguraron el pasado miércoles. Rota acaba hoy y El Puerto mañana lunes, por lo que se prevé que el trabajo se intensifique en el González Hontoria una vez que ambas localidades despidan sus fiestas hasta el año que viene.