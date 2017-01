Reclaman al Ayuntamiento que denuncie los robos del edificio de Díez Mérito

La Plataforma para la Defensa del Patrimonio ha reclamado al Ayuntamiento que, como propietario del edificio de las antiguas bodegas Díez Mérito, denuncie ante la Policía Nacional el expolio que se está produciendo en este edificio, con el fin de que se pueda abrir una investigación y estos hechos no queden impunes. Miembros de la plataforma han acudido personalmente a la Comisaría a interponer una denuncia pero, según explicaron, "nos dijeron que no tenía mucho sentido que lo hiciésemos porque quien debe hacerlo es el propietario del edificio". Desde la Plataforma entienden que es hora de poner fin al abandono de un inmueble que, además por su situación, es una de las primeras imágenes de la ciudad para los visitantes que llegan por tren. "No queremos que pase como con el hotel Palmera Plaza, donde se detuvo a varias personas que ya están en la calle, porque la propiedad no denunció y no se presentó en el juicio".

La Plataforma asegura que el hecho de no presentar denuncias por los robos que se llevan produciendo desde hace tiempo supone un efecto llamada para individuos que se están dedicando a arrasar con todo aquello que sea aprovechable en edificios que quedan abandonados. "Es necesario que por lo menos sepamos que se está haciendo algo para perseguir a los culpables".

El Ayuntamiento dice que la Policía Local ha aumentado la vigilancia en los tres turnos

Desde el Ayuntamiento manifestaron que si no se ha interpuesto denuncias es porque no hay constancia del momento en que se han producido los robos, ya que el expolio de este edificio no es algo nuevo, sino que se está produciendo prácticamente desde que dejó de tener un uso educativo. Hay que recordar que en su día el inmueble fue cedido al SAS, que en plena reorganización del mapa sanitario de la ciudad, consideró que era el lugar idóneo para trasladar allí el centro de salud de Madre de Dios, actualmente en un edificio alquilado de la calle Porvenir.

Ayer el teniente de alcaldesa de Urbanismo manifestó que se ha reforzado la vigilancia del edificio por parte de la Policía Local en los tres turnos para intentar evitar que se sigan produciendo más robos. Los últimos y en algunos casos a plena luz del día, han sido de las rejas de balcones y ventanas, que prácticamente son los únicos materiales de algún valor que queda en las instalaciones. Hace unos días la Policía Local detuvo a dos personas que salían del edificio, dándose la circunstancia de que uno de ellos se encontraba reclamado por un juzgado. No obstante, Camas ya advirtió esta semana que era imposible mantener una vigilancia permanente en el edificio.

El SAS ha comunicado al Ayuntamiento que sigue interesado en ubicar allí un centro de salud, aunque no existen fechas para el inicio de unas obras que llevan demorándose desde hace años y que en estos momentos no son prioritarias para la Administración sanitaria. Ante esta situación el SAS trasladó al Ayuntamiento que tapiará las posibles entradas al inmueble, aunque algunas de ellas ya lo están y no ha sido obstáculo para que sigan entrando en las instalaciones.