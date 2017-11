Reclaman a la RAE que reconozca la zambomba jerezana

Podemos Jerez, en pleno desarrollo de su particular expresión navideña y flamenca como es la zambomba, quiso reiterar ayer "su apuesta para que la Real Academia de la Lengua reconozca entre las acepciones del vocablo zambomba la particular expresión flamenca, grupal y navideña que representa esta actividad etnológica para nuestra ciudad, convertida ya en toda una industria cultural por estas fechas". En palabras del coordinador Ángel Cardiel, "no deja de ser contradictorio que el concepto, comúnmente aceptado entre la ciudadanía y que incluso fue inscrito por la Junta de Andalucía en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz como Bien de Interés Cultural (BIC) por decreto de fecha 9 diciembre de 2015, aún no esté aceptado como una denominación propia de un habla como el andaluz; un habla que según el profesor y literato galardonado con el Premio Cervantes, el Premio Príncipe de Asturias de las Letras, Torrente Ballester, va por delante del diccionario".

"Hace más de dos años solicitamos por carta a la Real Academia de la Lengua que se realizase esa modificación en el diccionario, pero hasta el presente y pese a las gestiones reiteradas no han tenido efecto", afirma Cardiel. De cualquier forma, que según las comunicaciones realizadas, "la aceptación en este tipo de caso o similares no se realizan de forma inmediata y la espera puede llegar a durar hasta dos años, ya que el estudio de cada todas y cada una de las propuestas presentadas se someten periódicamente a estudio una vez superan distintos trámites", asegura Ángel Cardiel. Dicho esto, Podemos Jerez quiere hacer pública su confianza en las gestiones y conversaciones mantenidas con responsables de distintos departamentos, en una línea de diálogo y solicitud que mantiene abierta hasta que la entidad se pronuncie.