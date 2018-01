Reformas en el pavimento y una pasarela para La Canaleja

"¿hay elecciones ahora o qué? Lo digo porque esto lleva años así y ahora veo cámaras de televisión aquí". Con estas palabras un vecino de La Canaleja recibió ayer a los periodistas que habían sido convocados por el gobierno local en la calle Angelita Gómez. Justo al lado unos obreros municipales trabajaban en el acerado cercano a las pistas deportivas de la zona. Tras explicarle que la alcaldesa Mamen Sánchez estaba de visita en la barriada, el hombre no dudó en trasladarle personalmente sus demandas a la regidora, que ayer estuvo acompañada por el delegado de Sostenibilidad, Participación y Movilidad, José Antonio Díaz.

A pesar del recelo de este vecino y de otros que paseaban por la zona, la visita de ayer forma parte de la agenda habitual del gobierno local a las distintas barriadas para conocer in situ cuáles son las actuaciones prioritarias que demandan los residentes. "La visita ha sido muy positiva. Hemos estado prácticamente dos horas visitando la zona y con lo que se han comprometido estamos bastante contentos, si se va haciendo en un tiempo razonable", aseguró al término del encuentro Javier Ren, administrador de las comunidades de La Canaleja, acompañado por los presidentes vecinales de las distintas fases. Además, Ren no dudó en animar a la regidora a mantener este tipo de encuentros porque "sabemos que el Ayuntamiento está escaso de presupuesto pero hay muchas cosas que no cuestan dinero".

En concreto, el gobierno local se comprometió ayer a realizar dos proyectos en La Canaleja. Por una parte, la mejora integral de los acerados y pavimentos deteriorados por las raíces de los árboles y, por otro, la conexión mediante una pasarela de las cuatro primeras fases con la quinta, que se ubica en las calles Rosa Durán y Angelita Gómez. Del mismo modo, según adelantó José Antonio Díaz, Infraestructuras está actuando ya con vistas a su finalización en los próximos días en la rotonda de la calle Angelita Gómez, que sirve de acceso al Complejo Deportivo Municipal allí ubicado. "Vamos a ejecutar esta rotonda de manera inminente y ya estamos haciendo una actuación previa en este acerado que llevaba bastantes años, desde 2006", señaló, recalcando que "lo que queremos es mejorar los barrios, actuaciones integrales y completas para mejorar la accesibilidad y, sobre todo, los espacios públicos de la ciudad". Según avanzó Díaz se van a redactar los proyectos de La canaleja al igual que los ya realizados en La Cartuja, Chapín, MOPU y La Granja. "Estamos intentando llegar a casi todos los puntos de la ciudad para adecuar las calles de los vecinos y mejorarles su calidad de vida", añadió la alcaldesa.

Adjudicación en febrero de la 'Marea Negra'

Durante la visita Mamen Sánchez explicó también ayer que "en otras barriadas que hemos estado visitando ya se están viendo avances. Ayer se abrieron los sobres de las obras que de Picadueñas para su licitación. Igualmente, para la plaza José Luis Dormido 'Selu' del Polígono San Benito se ha redactado el proyecto que será adjudicada en febrero". Además, la alcaldesa destacó que también el próximo mes se adjudicará el plan de reasfaltado denominado 'Marea Negra' correspondiente al Plan Invierte de Diputación. "Se han presentado 10 empresas y ya la semana que viene se hará la valoración económica", aclaró. Por último, reiteró que las obras en La Hoyanca, a las que se han presentado 18 empresas, "podrían estar adjudicadas a finales de febrero o comienzos de marzo".