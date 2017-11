Relajan las normas de las zambombas "pero bajo el imperio de la lógica"

El Ayuntamiento, a través del Área de Urbanismo, ha publicado en la web municipal el bando por el que se regula la expedición de las preceptivas autorizaciones municipales para la celebración de zambombas, actividades festivas populares o tradicionales en establecimientos de hostelería y otros lugares, que establece como periodo de celebración de las zambombas (una expresión popular que está declarada Bien de Interés Cultural), entre el 30 de noviembre y el 25 de diciembre, ambos inclusive.

La filosofía del bando municipal tiende a fomentar la convivencia dentro de los parámetros lógicos que se dan entre quienes se divierten y quienes desean descansar. Básicamente, el referido bando tiene por objetivo regular las celebraciones que tienen lugar en la vía pública. Así, se determina que la hora hasta la que puede prolongarse la celebración es las dos de la madrugada. Se trata de dos horas más que las que fueron contempladas en el bando emitido el año pasado por estas fechas. La satisfacción al respecto es generalizada pues se entendía que un cierre de fiesta a las doce de la noche era cuando menos "extraño".

En locales cerrados se podrá tardar más en cerrar, pero sin jaleos en la puerta"

El propio delegado y teniente de alcaldesa Francisco Camas, responsable del área de Dinamización Cultural, señala que "si una peña flamenca que celebre una zambomba en sus instalaciones se pasa de la hora no pasa nada, a menos que haya personas en la puerta haciendo ruido y molestando al vecindario. Eso sería motivo para que los agentes de la Policía Local adoptaran medidas y ordenaran el final de la celebración".

Según Francisco Camas "el imperio de la lógica debe estar presente en todo momento y saber dónde acaban los derechos propios porque empiezan los del prójimo". A este respecto, por ejemplo, y como garante de que esta celebración mantenga su esencia, desde el Ayuntamiento se hace hincapié en que la fiesta navideña jerezana por antonomasia se celebre como siempre se ha celebrado, es decir, con cantes a viva voz, con sones de guitarras, zambombas y demás instrumentos de percusión "pero sin la utilización de añadidos tales como altavoces, amplificadores y similares, pues entonces se pierde el carácter de un bien que es de Interés Cultural".

Camas destaca que que "con este bando, y por segundo año, hemos querido establecer unos parámetros de regulación de la zambomba y definir un periodo concreto para llevar a cabo esta actividad". Asimismo recuerda que "al ser la zambomba una fiesta típica navideña, desde el Consistorio otorgamos un marco de protección a este evento".

Lógicamente en Jerez hay muchas forma de celebrar una zambomba. De un lado están las que organizan los establecimientos hosteleros para su clientela y amigos, de otro están las 'mega-zambombas' que tienen su mayor exponente en las que celebran los barrios de Santiago y San Miguel congregando a cientos de personas, están las de las peñas flamencas, las familias y colectivos de amigos y, por último, las más indeseables: las que organizan personas que, para ganar dinero, usurpan la vía pública careciendo de permisos, seguros y demás requisitos. "Contra estos se va a actuar especialmente desde el Ayuntamiento", señaló a este medio el representante de Horeca en la ciudad, Francisco Díaz, tras mantener conversaciones con el Consistorio.

Desde el Ayuntamiento se recordó ayer que el bando establece que están sujetas a autorización municipal las zambombas que se celebren en la vía pública y que sólo se permitirán "aquéllas que sean organizadas o promovidas por asociaciones culturales, vecinales, de comerciantes, de hostelería y otras entidades sin ánimo de lucro". La vía pública, a fin de cuentas, no puede ser ocupada de forma libre pues es un dominio público.

El Consistorio destacó igualmente que "también requieren de autorización municipal aquéllas que sean de tipo 'profesional', es decir, las que estén concebidas como espectáculo musical y que se pretendan llevar a cabo en establecimientos autorizados para una actividad diferente".

De otro lado se encuentran las zambombas que no requieren de autorización municipal. Esas son "las zambombas de carácter estrictamente privado o familiar", si bien, el bando especifica que "deberán de desarrollarse en recintos que reúnan las condiciones de seguridad y sin superar los niveles de ruido que exige la convivencia ciudadana". Una vez más sale a colación la frase de Francisco Camas: "La lógica y la convivencia siempre deben ir por delante".

Estas zambombas familiares no requieren de autorización así como "las celebraciones tradicionales en establecimientos, entendidas y concebidas como una celebración de fuerte carácter participativo, y que se pretendan desarrollar en establecimientos públicos que cuenten con licencia municipal para discoteca, pub o bar con música, bares, cafeterías y restaurantes, pues en tal caso la celebración no implica alteración del local, no se precisa una adecuación determinada, ni modificación de sus características técnicas y por tanto no tendría la consideración de espectáculo público o actividad recreativa". En este caso se establece una serie de condiciones, como que las celebraciones "no superen los límites de ruidos admisibles que exige la convivencia ciudadana y respeto a los demás, o que impliquen el incumplimiento de los límites contemplados en la licencia".

Asimismo, tampoco requerirán de autorización los establecimientos autorizados para salas de fiestas, celebraciones, teatro o auditorios, "al amparo de su licencia de apertura permanente, siempre que no se alteren las condiciones de la licencia". En cuanto a la celebración de zambombas en Zonas Acústicamente Saturadas (ZAS), el bando establece que estarán sujetas "a lo dispuesto en su Plan Zonal de Mejora", se apuntó desde el Ayuntamiento.