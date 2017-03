Revestidos de cofrades

Más información Horarios

La túnica es el atuendo más importante del cofrade. Se trata de las vestiduras con las que el hermano sale en la estación de penitencia y, para muchos, la mortaja que le llevará a los cielos. Miles de cofrades fueron vestidos con sus túnicas nazarenas para ese 'último viaje' en el que alma descansa en Dios. Es el hábito para unos y la ropa para otros. El lugar en el que, cada año, se cumple la norma de encuentro con Dios a través de la imagen que ocupa el centro devocional de cada uno.

La túnica es algo más que una simple ropa. Es el mejor lazo que une al hombre con lo trascendental.

El cofrade de la Coronación, Orlando Lucena, ha estudiado detenidamente todo lo relacionado con las túnicas nazarenas. Su blog, titulado 'Las Túnicas Cofrades', es todo un catálogo de las distintos modos de vestir la túnica. Las diferentes formas y diseños. "La túnica primitiva fue siempe la de cola. Estas se pierden en la noche de los tiempos, junto con las que portaban escapularios, que tenían una clara identidad con aquellas cofradías que salían de conventos religiosos en los que el hábito requería este complemento", comenta Lucena. Sin duda, la túnica de cada hermandad tiene un claro significado con la identidad de la cofradía que la viste. La Lanzada viste túnica marrón y escapulario del mismo color como signo que refleja la observancia 'carmelitana'.

La cola simbolizaba la mortaja del hermano una vez llegada la hora final. Pues la cola, sobrepuesta sobre la parte delantera del cadáver, debía de llegar hasta el rostro para cubrirlo. También simbolizan los pecados del mundo. Antiguamente, las colas iban sueltas para barrer, literalmente, las calles, siendo un signo del cristiano que tiene como fundamento limpiar las inmundicias del mundo y el pecado. Se trata de una vestimenta sobría, sencilla, humilde. Tradicionalmente relacionada con las cofradías de centro, en las que la que la sobriedad y el luto eran las aristas en las que se identificaban estos cofrades.

La capa

Curiosamente, y lejos de lo que siempre se ha dicho en el mundo cofrade, la primera cofradía en sacar la capa en Sevilla fue la de la Quinta Angustia y no la Macarena. En este sentido, Orlando Lucena hizo alguna investigación que provocó que los cofrades de la cofradía sevillana del Jueves Santo investigaran en sus archivos. Los primeros recibos en concepto de compras de túnicas de cola en la hermandad datan de 1856, alrededor de treinta años antes que la gran eclosión de Juan Manuel Rodríguez Ojeda cuando revoluciona con su nuevo diseño la hoy conocida como túnica de capa. "Este hecho, probablemente, hay que achacarlo a lo puramente anecdótico. No hay documentación que indique la razón de la capa en la Quinta Angustia. Y quizá se propició por algún grupo de cofrades con cierto peso en la hermandad que mandasen traer la capa a sus criados para no pasar frío", sostiene Lucena.

Juan Manuel la revoluciona con la aportación de la lana de merino -posiblemente como atuendo de abrigo para la madrugada sevillana- junto con el terciopelo y la incorporación de los bordados en los escudos y el cíngulo.

En cuanto a los capirotes, Lucena también tiene su propia tesis. "No creo que Juan Manuel fuese el creador del capirote chato o corto. Existen ilustraciones y grabados antiguos en los que se ven nazarenos con los capirotes cortos. Seguramente como razón estética si tenemos en cuenta que había una gran parte de la población de la época que no pasaba el metro sesenta", argumenta Orlando.

En cualquiera de los casos, de cola o de capa, con escapulario o sin él. De sarga o de ruán, o adoptando ese gusto estético 'juanmanuelino' que propició que muchas cofradías adoptaran esta manera de vestir la túnica. Siempre la túnica pertenece a lo más íntimo del hermano cofrade cuando se viste para salir en su cofradía. Sacarla del altillo, lavarla con cariño, planchar y dejarla depositada en una silla a la espera de ponérsela el día que sale su hermandad, forma parte de lo más íntimo del cofrade. La túnica para revestirse una vez al año. Salvoconducto para muchos que sirve para tener un contacto más directo con Dios.