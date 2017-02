Risas y arte para abrir boca en el pregón

La Atalaya albergó ayer el pregón del carnaval a cargo de Miguel Márquez, 'El Chino de Jerez', que no defraudó en su apuesta descarada y reivindicativa del carnaval jerezano. El espectáculo se inició con un vídeo en el que el pregonero se 'disculpaba' por llegar tarde, si bien esto no era más que un 'gag' porque mantuvo su compromiso como maestro de ceremonias. Personificó al rey Juan Carlos I, a una peculiar princesa de cuento... No paraba de un lado a otro 'El Chino' encarnando a otros, siempre cambiando de disfraz y cumpliendo con un guión que iba enlazado por un despliegue audiovisual que no es fácil de montar. Y las risas con cada golpe demostraron que el público estaba por la causa.

Entre el público se encontraba el delegado de Cultura, Francisco Camas, que se tomó con humor cuando le tocó recibir 'estopa', una tónica que no es tan habitual en la política jerezana, que no siempre ha visto con buenos ojos.

El pregón es la primera cita de varias del carnaval jerezano. Este martes a partir del mediodía está previsto que las agrupaciones canten sus repertorios por el centro, algo que volverán a hacer el próximo fin de semana. Destacan también dos iniciativas privadas como las de 'Indoor Jerez', dedicada a los más pequeños el 3 de marzo, y los concursos de pasodobles y cuplés en Plaza Canterbury el jueves y el sábado.