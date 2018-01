Roban y destrozan el local de la asociación vecinal de La Constitución

La asociación vecinal Verde y Blanca, ubicada en la plaza Pintor González Ragel de la barriada de La Constitución, ha sufrido este fin de semana un robo. La presidenta, Inés Castilla, declaró ayer que "me llamaron diciéndome que la asociación tenía las luces encendidas y la puerta estaba encajada. Me extrañó, así que bajé y me encontré que no es que tuviera la puerta entreabierta, sino que la cerradura estaba reventada. Llamé a la Policía porque me daba miedo entrar y que alguien siguiera ahí". Castilla ya ha puesto la pertinente denuncia porque la asociación "está destrozada. Se han llevado ordenadores, la impresora, el teléfono y hasta documentación de los vecinos". "Es una pena cómo está ahora el centro porque no sólo han venido a robar, sino que lo han destrozado. No entendemos por qué han arrancado el lavabo o el motivo de tirar la ropa por el suelo la ropa que vamos guardando aquí para las familias más necesitadas. Han venido a hacer daño", relató la presidenta vecinal.

"La Policía ha tomado huellas, entiendo que ahora se investigará todo. Es la primera vez que nos hacen esto, pero no había nada de gran valor... En otro momento sí hemos tenido aquí hasta instrumentos musicales, pero ahora no. Qué mal lo estamos pasando", reconoció Castilla.