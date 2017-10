Rock, sin 'and roll'

Lo abandonaron un día cualquiera, en un sitio cualquiera y lo hizo cualquiera sin alma, ni corazón; eso sí, le dejaron su camita, su pienso y un collar en el que estaba grabado su nombre, ROCK. Así limpiaron su conciencia, así se quitaron un peso de encima, pero todo ese peso cayó en el corazón de Rock que estuvo meses llorando, desubicado y esperando que volvieran a por él; porque los que abandonan olvidan pero, los abandonados no.

De eso hace ya siete años, Rock llegó con cinco y pronto, en enero, cumplirá doce; sus primeros años en el refugio fueron muy difíciles ya que no era capaz de soportar el gran dolor que le provocó su abandono y esto le hizo ser algo rebelde y un poquito desconfiado; poco a poco la rutina, el cariño, las atenciones y cuidados de los voluntarios y la serenidad, alegría, cariño y juegos de sus compañeros de jaulita: Bohemio y Dori,, consiguió ir mostrando poco a poco su verdadera personalidad y se convirtió en un perro muy divertido al que le encanta pasarse el día persiguiendo una pelota y al que, tras jugar un rato, le encanta darse un buen baño con agua fresquita para poder seguir jugando un poco más. Es increíble lo activo que es, lo musculado que está y la actividad que tiene ese cuerpo moreno siempre dispuesto al juego; desde luego no parece la edad que tiene y es que, está muy sanito y bien cuidado.

Es el perro perfecto para pasear y olvidar durante un buen rato todos los problemas

Rock es un perro de tamaño mediano, tirando a pequeño, de color negro y con unos calcetines marrones y blancos en sus patitas que le dan un aspecto muy especial.Si tuviera que destacar tres virtudes de Rock, sin ninguna duda diría atento, obediente e increíblemente guapo y, uno de los rasgos que más me impresionan de él es su gran despreocupación, nunca se altera por nada, nunca entra en discusiones con otros compañeros, ni siquiera cuando intentan quitarle su amada pelota; se lleva muy, muy bien con los demás perros. Yo diría que es el perro perfecto para pasear, sentarse con él y olvidar durante un buen rato todos los problemas. Rock, no exige, se adapta a lo que le quieras dar y agradece cualquier gesto, cualquier atención que tengas con él de una manera serena y contenida.

Da mucha tristeza ver que pasan los años y Rock sigue en la protectora, que no llega la familia que se merece, que no se cumple aquello que pensamos cuando lo abandonaron…."seguro que ahora le llega el hogar que de verdad le conviene"; además, a pesar de que Rock está muy bien de salud, no deja de tener casi 12 años y la edad le está haciendo perder la visión; enternece ver como persigue la pelota por el sonido y la habilidad que tiene para ello a pesar de que se ha ido su lazarillo, nuestro Bohemio que fue adoptado recientemente por una estupenda familia pero que para Rock fue perder a su compañero de juego y el que le indicaba dónde estaba la pelota.

Para nosotros sería un sueño que Rock encontrase un hogar en el que pudiera disfrutar como se merece y envejecer en un hogar que le ayude a superar las secuelas que le dejó su abandono; que pueda, por fin, confiar plenamente en una familia a la que entregarle todo ese amor que ha estado guardando para cuando se le presente esa tan deseada segunda oportunidad; es un perro que agradecerá de forma muy especial tener una familia a la que demostrar su lealtad y cariño. Sería un sueño que finalmente llegara para Rock la melodía tan esperada y que por fin FUERA UN ROCK AND ROLL.

RITA VALIDO RUANO

(voluntaria de No Me Abandones)

PARA ADOPTAR 634049745