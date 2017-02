La Ronda Sur, para la próxima década

La Ronda Sur, la autovía proyectada para cerrar el anillo circunvalatorio de la ciudad conectado la A-4 con la Jerez-Los Barrios (A-381) y la autopista, no será una realidad hasta la próxima década. La Junta de Andalucía, organismo encargado de ejecutarla, no la tiene incluida entre las obras a ejecutar en el cuatrienio 2016-2020 y ayer tanto el PSOE como Izquierda Unida rechazaron en el Parlamento andaluz una proposición no de ley promovida por el Partido Popular para adelantar su compromiso de ejecución.

Por lo tanto, las previsiones para la ejecución de esta infraestructura no varían respecto a lo aprobado a finales de diciembre en el Plan de Infraestructuras para la Sostenibilidad del Transporte en Andalucía (el plan Pista 2016-2020) elaborado por la Consejería de Fomento y Vivienda. Este documento deja fuera la Ronda Sur de las actuaciones prioritarias y la adscribe a un paquete de actuaciones "a largo plazo cuya ejecución está sujeta a evolución financiera".

La proposición no de ley no salió adelante en el Parlamento por los votos de PSOE e IU

Antonio Saldaña, edil y diputado autonómico del PP, defendió la propuesta de adelantar su ejecución incidiendo en que esta construcción es de "justicia" para Jerez ya que es una ciudad con varias asignaturas pendientes en materia de carreteras. En este sentido, recordó que la Ronda Sur fue un compromiso de la Junta que data de 1995 que, más de dos décadas después, sigue sin cumplirse. Así recordó que en 2008 se encargó la redacción del proyecto de esta carretera, que tuvo un coste de 1,9 millones de euros, pero que "nunca más se supo". Así advirtió de que, si no se modifica lo apuntado en el plan Pista, no se prevé revisar el proyecto hasta la próxima década y, por ende, sigue sin fecha el inicio del trabajo. Acto seguido, sentenció: "Votar en contra de esta proposición es votar en contra de Jerez".

La diputada Rocío Arrabal (PSOE) justificó la negativa de su partido a apoyar la proposición en que las dificultades presupuestarias del organismo autonómico conllevan una reducción de la obra pública por lo que se hace necesario una "planificación coherente y ajustada a la realidad presupuestaria". Así, alegó que la Junta no puede afrontar a día de hoy una autovía cuyo coste se estima que rondaría los 150 millones de euros. Sin embargo, fue bastante sui géneris otro argumento esgrimido por la socialista al asegurar que tampoco es vital esta infraestructura ya que "el tráfico en la Ronda Sur ha descendido un 11%", una extraña afirmación sobre una carretera que no existe a día de hoy -de hecho así se lo advirtieron desde el PP-. En la réplica, la diputada no aclaró la procedencia de este dato.

Mientras tanto, la diputada de Izquierda Unida Inmaculada Nieto explicó la negativa de su grupo en que el trazado previsto en el proyecto realizado años atrás puede ocasionar "bolsas de suelo aisladas" en la zona sur de la ciudad así como la afección que puede tener la infraestructura viaria sobre un enclave ambiental como el Rancho de la Bola. Carmen Molina, en representación de Podemos, explicó la abstención de su grupo alegando que es necesario revisar el proyecto redactado hace una década para actualizarlo.

El trazado diseñado hace casi una década contempla que la autovía partiría de la A-4 a la altura del campo de golf y discurriría por el sur de El Portal para conectar luego con la carretera que une esta barriada rural con la Jerez-Los Barrios (la CA-3109) hasta el enlace de la laguna de Medina.

