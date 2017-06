La fuente de la Rotonda de los Casinos volverá a funcionar la próxima semana

"La semana que viene se inaugura la rotonda de los Casinos". Así lo afirmó ayer José Antonio Díaz, teniente de alcaldesa de Sostenibilidad, Participación y Movilidad en la rueda de prensa de balance de sus dos primeros años de mandato al frente de estas áreas.

El socialista recalcó que el trabajo de reparación de esta fuente ha costado un total de 21.500 euros. "Tenemos que mejorar el sistema electrónico, vamos a poner una depuradora y, además, vamos a realizar una limpieza de tuberías y de válvulas para evitar la corrosión que sufre la instalación", recalcó Díaz ante las preguntas de los medios de comunicación antes de insistir en que su gobierno no hará lo mismo que el regido por el Partido Popular: "No nos vamos a limitar a comprar las bombas de agua como hacía el anterior gobierno que al final se avería a los 4 meses porque no se ha abordado la solución de los otros elementos fundamentales para el arreglo de la fuente".

De la misma forma, el teniente de alcaldesa afirmó que ya solo queda pendiente el arreglo de la fuente de la plaza del Mamelón. "Quedaría la más costosa, que sería la del Mamelón, una fuente con un coste muy elevado, más de 100.000 euros", expresó José Antonio Díaz. Ante el alto coste, el concejal socialista se escudó comparando los arreglos con los llevados a cabo por el PP: "Le podemos poner 4 bombas, nos cuestan 15.000 euros y nos durará lo mismo que la última vez, lo que duró la Vuelta Ciclista España en Jerez, media tarde".