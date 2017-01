El SAS dice que no renuncia al proyecto de centro de salud en el edificio de Díez Mérito

El teniente de alcaldesa de Urbanismo, Francisco Camas, calificó ayer de "inaceptable y doloroso" el expolio al que está sometido el inmueble de las antiguas bodegas Díez Mérito, que acogió en su día la Escuela de Relaciones Laborales, y que fue cedido hace casi una década por el Ayuntamiento al Servicio Andaluz de Salud (SAS) con el fin de trasladar a este inmueble el centro de salud de Madre de Dios. Camas señaló que este mismo fin de semana se ha producido la detención de dos personas que se encontraban en este edificio intentando llevarse lo poco que ya queda en él con algún valor. De hecho en los últimos días y a falta de otros objetos, están desapareciendo las rejas tanto de ventanas como de balcones y el deterioro del inmueble abandonado es absoluto. No obstante, Camas admitió que aunque la Policía Local no abandona la vigilancia "es imposible tener allí un policía las 24 horas del día".

Ante esta situación el Ayuntamiento se ha puesto en contacto con el Servicio Andaluz de Salud (SAS) para conocer las intenciones de la Administración sanitaria respecto a este edificio, teniendo en cuenta que no se ha hecho ni una sola actuación desde que las instalaciones fueron cedidas. Según señaló Camas, el SAS les ha comunicado que no descarta la ubicación en el inmueble del centro de salud que sustituiría al de la calle Porvenir, pero que de ninguna manera puede dar una fecha para el inicio de la remodelación, cada vez más costosa por el deterioro sufrido, que precisaría este amplio espacio. Mientras el SAS no renuncie a su ya viejo proyecto, el inmueble no revertirá de nuevo al Ayuntamiento, y tampoco el gobierno local está en principio muy dispuesto a instar a que le devuelvan un edificio para que el de momento tampoco tiene previsto un contenido y que supondría en cualquier caso una importante inversión.

El Ayuntamiento no instará a la reversión del edificio mientras el SAS mantenga su proyecto

Al menos, según indicó el teniente de alcaldesa de Urbanismo, el SAS se ha comprometido con el Ayuntamiento a adecentar las instalaciones y tapiar los huecos por donde se cuelan los intrusos. Hay que recordar que el gobierno municipal sólo cedió parte de este inmueble y otra parte sigue perteneciendo al Ayuntamiento. Aunque no hay aún una decisión tomada, desde el equipo de gobierno se trabaja en dar un uso a este espacio y a las naves situadas detrás, una de ellas la que ocupó durante años la asociación 'Madre Coraje' y que son de titularidad municipal. Camas reconoció que esas naves también han sido objeto de actos vandálicos, aunque no queda nada de valor por llevarse.

Las antiguas bodegas de Díez Mérito siguen el mismo camino que otros edificios abandonados en la ciudad como es el caso del que iba a ser un palacio de congresos, junto al hospital o el hotel Palmera Plaza, objeto de continuos robos.

El SAS nunca llegó a realizar ni una sola obra en el edificio de Díez Mérito, aunque durante los primeros años 'salvó' la situación con el argumento de que se estaba realizando el proyecto de remodelación. La crisis y los recortes en materia de sanidad frenaron de golpe cualquier inversión. Pero también desde el Ayuntamiento se han realizado anuncios que no se han cumplido. En septiembre de 2014, la junta de gobierno local aprobaba un proyecto de rehabilitación para la parte de las instalaciones que siguen perteneciendo al Ayuntamiento, con el fin de convertir esos 700 metros cuadrados en un centro sociocultural. La inversión iba a ser de 416.695 euros, y la actuación contemplaba un centro sociocultural, un pequeño aula, mostrador y almacén con salida a la calle Méndez Núñez. En la planta superior se ubicarían siete despachos y dos salas polivalentes.