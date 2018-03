El SIP dice que los chalecos de la Policía Local no cumplen las condiciones de seguridad

El Sindicato Independiente de la Policía (SIP) ha denunciado que los chalecos balísticos que el Ayuntamiento ha entregado a los agentes de la Policía Local tienen una serie de deficiencias que hacen que no cumplan las condiciones de seguridad. El SIP recuerda que tras años reclamando los chalecos balísticos que sirvan de protección contra armas de fuego, armas de filo, e instrumentos corta punzantes, dada las situaciones a las que hay que enfrentarse en las intervenciones policiales, así como por el nivel de alerta terrorista declarado en el país, "este gobierno municipal anunció recientemente, a bombo y platillo, la compra de los chalecos para la Policía Local".

El SIP afirma que la empresa contratada por el Ayuntamiento para suministrar dichos chalecos balísticos realizó un tallaje personalizado a cada agente con unos chalecos de muestra, y "según comprobamos en la homologación de esas muestras, cumplían con las condiciones exigidas en el pliego de condiciones técnicas para el suministro de vestuario y material a la Policía Local". No obstante, el sindicato policial asegura que una vez que se han comenzado a entregar los chalecos a la plantilla han observado que éstos no tienen protección contra armas blancas, cortantes o punzantes "por lo que no cumplen las condiciones de seguridad dispuestas en el pliego de condiciones técnicas". Agrega que los chalecos son diferentes a las muestras que se probaron "ya que cubren menos la zona pectoral, las axilas y los omóplatos" y que "infringen la normativa vigente en materia de prevención de riesgos laborales".

Por otro lado, mantiene el SIP que los chalecos se están entregando con una sola funda exterior "y el pliego de condiciones técnicas regula que se suministren con dos fundas". Otra de las deficiencias que denuncia el sindicato es que las leyendas de 'Policía Local Jerez' impresas en la funda se están despegando con tan solo unos días de uso. "Muchas fundas vienen defectuosas, traen invertida la ubicación para fijar la placa identificativa".

Ante lo que considera "graves irregularidades" el SIP ha puesto estos hechos en conocimiento de la alcaldesa, del delegado de Seguridad y del comité de seguridad y salud e informará a la plantilla policial "para acordar las medidas oportunas a seguir. Ya estamos cansados de aguantar tantas mentiras del gobierno municipal de Mamen Sánchez, el cual nos recuerda cada día más a su predecesora Pilar Sánchez, a la que hará buena a este paso".