El SIP pide a la alcaldesa el nombramiento de sus escoltas "como se indica por ley"

Desde el Sindicato Independiente de la Policía Local de Jerez (SIP) denunciaron ayer lo que consideran "caprichos y clientelismo de alcaldesa, Mamen Sánchez". El sindicato mayoritario de la Policía recordó que cuando comenzó la legislatura del gobierno municipal del PSOE, "Mamen Sánchez se jactó de eliminar la escolta de Policía Local que, hasta la fecha, habían tenido todos los regidores municipales, alegando que era un derroche de recursos económicos y que no le hacía falta". Sin embargo, "hace dos años, volvió a rodearse de la escolta municipal, contando para ello con los integrantes del grupo de Policía Administrativa, y rotando entre dichos agentes las asignaciones de escolta, haciendo servicios, según ella, puntuales". Según la versión del SIP, al poco tiempo, "este grupo de escoltas quedó fijado en tres policías, que realizan permanentemente las labores de escoltas y que han mermado sustancialmente los miembros del grupo de Policía Administrativa, que no pueden realizar sus labores con la eficacia que deberían debido a los pocos miembros que lo forman actualmente". Entre las labores del grupo de Policía Administrativa se encuentran "el control de los botellones fuera de la zona habilitada, control de horario de cierre nocturno de establecimientos, control de ocupaciones de vía pública, etc., funciones muy demandadas por la ciudadanía", apuntaron.

Para el SIP, lo más llamativo es "la forma de nombramiento de estos escoltas. Según la RPT municipal, los miembros serán elegidos por libre designación y deberán pertenecer a la categoría de agente de Policía, pero eso exigiría destinar una partida presupuestaria y publicar las plazas. Y claro, no hay nada que le guste más a este gobierno municipal que la opacidad". Por ello, añadieron que "han sido nombrados en asignación de funciones. ¿Por qué? La respuesta es sencilla, resulta que uno de los miembros no es agente de policía sino oficial, y vulnera la RPT, pero este oficial es simpatizante y amigo del partido, y hay que favorecerlo". Por todo ello, "le exigimos a la señora alcaldesa que proceda a hacer el nombramiento de escoltas como se indica por ley y que reponga las plazas del grupo de Policía Administrativa que están vacantes para que puedan desarrollar sus servicios en pos de la ciudadanía como ésta se merece".

Cabe recordar que el gobierno local comenzó a hacer uso del servicio de escolta tras los graves incidentes que sufrieron tanto la alcaldesa como miembros de su gobierno en septiembre de 2016. En concreto, varios de sus vehículos personales fueron rociados con un líquido corrosivo, incluido el de la alcaldesa dentro de su garaje privado comunitario: Además, aparecieron también pintadas amenazando a los ediles en sus propios domicilios. Unos hechos que coincidieron con la negociación entre sindicatos y gobierno local.