El SIP denuncia el abandono del botellódromo durante Halloween

El sindicato Independiente de la Policía (SIP) ha denunciado la situación de abandono que sufrió el botellódromo durante la noche de Halloween en un recinto el que se produjeron varias reyertas, "siendo la más grave de ellas la que una embarazada resultó lesionada al propinarle un individuo una patada en el abdomen", señalaron en un comunicado.

"Es inconcebible, que se deje el botellódromo descuidado y abandonado después de los graves sucesos que se han ido sucediendo a lo largo del tiempo en el mismo, y para muestra lo sucedido en la madrugada del día 31", añaden en la nota.

"Ni se dispuso de dispositivo de Policía Local alguno para dicho botellón, ni se activó el alumbrado, ni se dispusieron de vallas, etc. que garantizasen la seguridad de los jóvenes jerezanos que acuden al botellódromo", lamenta el SIP.

Según explica el sindicato en la nota "tuvieron que ser los agentes que patrullaban la ciudad, los que avisaron a los mandos de la enorme afluencia de chavales que había en el botellón y aquello se encontraba sin luz, sin vallas ni policías, por lo que era un caldo de cultivo para que ocurriese alguna desgracia".

De hecho, se produjeron varias reyertas durante la noche en el botellón, "siendo la más grave de ellas la que una embarazada resultó lesionada al propinarle un individuo una patada en el abdomen", informaron desde el SIP.

Según comenta esta asociación "debido a todos estos altercados, hubo que reorganizar los escasos efectivos que había para una noche como la de Halloween y redistribuirlos hacia zonas como el botellón, lo cual originó que muchas partes de la ciudad se quedasen sin presencia policial, provocando que requerimientos múltiples de incendios de contenedores, diversos botellones por zonas no habilitadas, etc., no pudieran ser atendidos".

Por todo ello, el SIP quiere destacar "que ya hemos advertido desde este sindicato en varias ocasiones, que se debe dotar el botellódromo del mismo dispositivo que cuenta los viernes y sábados noches los días que sean vísperas de festivo, puesto que acude igual o más afluencia de gente, haciendo los encargados de velar por la seguridad del botellódromo caso omiso a nuestros ruegos".

Por último, el SIP considera que "aa alcaldesa de la ciudad, Mamen Sánchez, y el delegado de seguridad, Francisco Camas, dejan patente nuevamente su desidia a la hora de trabajar en lo referente al área de seguridad y, de la que son los máximos responsables".