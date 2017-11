El SIP denuncia que no hay coches policiales para el traslado de los agentes

El Sindicato Independiente de la Policía Local de Jerez, SIP-Jerez, hizo pública ayer una nota de prensa con el objetivo de "poner en conocimiento de la ciudadanía, las falacias y la ineptitud del gobierno municipal que preside Mamen Sánchez". El SIP dice que "la teniente de alcaldesa de Medio Rural, Carmen Collado, presentó hace unos días la figura del policía local que será el referente para la coordinación de las actuaciones en materia de seguridad en la zona rural. Decía esta delegada que un subinspector de la Policía Local coordinará el futuro grupo de policía de pedanías que está previsto constituir próximamente, con el objetivo de que siempre sean los mismos agentes los que realicen su labor en barriadas rurales y pedanías de Jerez, para así mejorar la calidad del servicio que se presta. En este anuncio, la señora Carmen Collado se lamentó de que hay una ley que impide la reposición y contratación de los funcionarios y cuerpos de seguridad. Estas declaraciones nos causan estupor y tristeza, por varios motivos". En primer lugar el SIP dice que "la señora Collado miente en sus manifestaciones. La Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2.017, en su artículo 19, punto 2, apartado C, regula expresamente que la tasa de reposición en puestos vacantes de la Policía Local podrá ser del 100%".

En segundo lugar, el sindicato policial expone que "la señora Collado olvida u omite que la Policía Local de Jerez carece de parque móvil. A día de hoy, ni siquiera hay vehículos policiales suficientes para trasladar a los agentes a los distintos puntos de la ciudad, y prueba de ello es que se tienen que trasladar andando".

Y en tercer lugar, el SIP replica que "la Collado parece no haber tenido en cuenta que tras once años sin incorporar nuevos agentes, la plantilla policial es escasa para asumir los cometidos habituales. La situación será aún peor si se continúan creando nuevos grupos que no cuentan con medios materiales ni humanos. Por si esto fuera poco, el gobierno municipal anuncia a bombo y platillo que van a dotar a los agentes de Policía Local de chalecos antibalas, pero obviando que a su llegada al Consistorio ya existía una partida de 100.000 euros destinada a ese cometido, de la cual desconocemos a día de hoy dónde ha estado esa cantidad de dinero durante estos dos años y medio de legislatura".

Según el SIP, la plantilla de la Policía Local "se ha llevado más de dos años sin renovar la uniformidad porque no se había gestionado una licitación pública para ello, y el presupuesto destinado a vestuario y material en el servicio de Seguridad se ha rebajado a la mitad en la actual y reciente adjudicación".

"Vistos los acontecimientos ocurridos durante esta etapa, albergamos poca esperanza de este gobierno municipal de Mamen Sánchez, entre otros motivos, por la inexistencia del teniente de alcaldesa de Seguridad, Francisco Camas, al que únicamente se le ve en las fotitos de turno, pero que ni está ni se le espera; o personajes políticos como la señora Collado, cuya ignorancia queda patente en sus últimas declaraciones".