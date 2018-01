'SOS Bebés Robados Jerez' busca la apertura de las fosas comunes

La asociación 'SOS Bebés Robados Jerez', que se constituyó de forma independiente a la de Cádiz hace unos meses, se ha fijado entre sus objetivos conseguir la apertura de las fosas comunes en el cementerio de Nuestra Señora de la Merced, como ya se está haciendo en el de San José, de Cádiz. No obstante, la presidenta de la asociación, Luisa Fernanda Terrazas, admitió que la situación en este último caso es diferente, ya que la decisión venía dada por la clausura del cementerio. "Aquí precisamos de la autorización de un juez y para eso necesitamos que revierta el tema de las prescripciones". Terrazas recordó que la mayor parte de estos recién nacidos, a cuyas familias se les comunicaba su fallecimiento, eran enterrados en fosas comunes. La exhumación de los restos es fundamental para los afectados ante las sospechas de que o bien no existan tales restos o que éstos no correspondan a los de sus hijos si, tal como piensan , fueron dados en adopciones irregulares.

En este momento, en Jerez ninguna denuncia por bebés robados sigue 'viva' en los juzgados, ya que en la mayoría de los casos los presuntos delitos se han dado como prescritos. En este sentido, Terrazas lamentó que después de tantos años de lucha, se haya dado la espalda a a estas familias tanto desde la judicatura como desde el Gobierno, pese a que recientemente tuvieron un importante respaldo a su labor por parte de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo. Una delegación de parlamentarios europeos viajó en mayo del pasado año a Madrid para recabar información sobre los conocidos como casos de bebés robados, atendiendo a las denuncias presentadas por varios afectados, entre ellas la de Terrazas y su marido, Francisco Tocón. En el informe que elaboraron posteriormente, los parlamentarios abogan por la creación de una comisión de investigación en el Congreso o el Senado, así como por la creación de un banco de ADN gratuito y accesible por los afectados, en el que se puedan cruzar datos de niños que fueron adoptados y de madres biológicas sin que sea necesaria orden del juez o de un fiscal. Terrazas destaca que el Parlamento Europeo ha reclamado también, entre otras muchas recomendaciones, la unificación de criterios en los procedimientos judiciales para evitar que los delitos no puedan ser juzgados por haber prescrito, tal como está ocurriendo en la práctica.

Insta al Gobierno a atender las recomendaciones del Parlamento Europeo

Terrazas llamó la atención sobre el caso de una madre, María Fernández, que pidió la exhumación de los restos de dos hijos, uno nacido en 1971 y otro, en 1972, que fueron enterrados junto a sus abuelos. "El juez autorizó la exhumación del segundo, pero se necesitaba el permiso de todos los hermanos. Se consiguió pero ahora el juez ha retirado la autorización y seguimos luchando para que puede hacerse esta exhumación".

La asociación, que continúa con las concentraciones los primeros domingos de mes en la plaza del Arenal, ha solicitado a Urbanismo que les permita instalar unas mesas a modo de mercadillo, donde poder vender algunos objetos de segunda mano, con el fin de conseguir fondos. "Hay que tener en cuenta que estamos empezando de cero", señala Terrazas. Ahora mismo hay unas 25 familias que forman parte del colectivo, aunque la presidenta asegura que son muchas más las que llegaron a tener cuando aún dependían de la asociación provincial. "El problema de los robos de bebés en los centros hospitalarios es de mucha envergadura y algún día explotará. Tenemos unas siete u ocho denuncias nuevas que las familias están pendientes de presentar, a la espera de si finalmente estos delitos no se dan como prescritos".