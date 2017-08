SOS desde San Valentín

Los vecinos de San Valentín tienen miedo. En poco tiempo han visto que lo que era una barriada tranquila se ha convertido en el blanco perfecto de ladrones y vándalos. Buena prueba de ello es que en apenas un mes y medio, los residentes han comprobado con asombro que las puertas de entrada de cuatro bloques han sido sustraídas. Puertas de aluminio que en algunos casos serán repuestas y pagadas por el seguro pero, en otros casos, serán los propios afectados los que tendrán que hacer frente a un desembolso cuantioso para las familias humildes que viven en la barriada.

El presidente vecinal, Miguel Ángel Lorenzo, se hace eco de la situación que están viviendo los vecinos de las 160 viviendas que forman parte de San Valentín. Explica que muchos de los residentes son personas mayores, por lo que "pueden llevarse un gran susto en cualquier momento. Como han robado las puertas de entrada, cualquiera puede entrar y, como son bloques sin ascensor en los que hay que subir por las escaleras, estás con el miedo de encontrarte con alguien que se haya colado". El representante vecinal reconoce que hay temor entre los vecinos por lo que está ocurriendo de una tiempo a esta parte. De hecho, sospecha que hay testigos de los distintos actos vandálicos pero tienen miedo a denunciar. "La gente está muy cansada y no sabe qué hacer. Estuvieron aquí policías locales y dieron una vuelta pero impera la ley del silencio, nadie habla, y nadie sabe nada aunque estoy convencido de que hay gente que ha visto robar y no quiere decir nada", asegura Miguel Ángel Lorenzo, lamentando que la situación "está degenerando poco a poco y me da miedo ya de que vaya a más". De hecho, "primero se llevaron dos puertas y, ahora, en sólo tres días han robado las otras dos".

Los residentes han sufrido también los robos de baterías e, incluso, de vehículos

Desde la asociación vecinal reconocen que aunque han alertado a la policía "es imposible que aquí haya una pareja vigilando las 24 horas. Además, con la falta de efectivos que hay, especialmente en verano, es aún más complicado". "No sé cuál es la solución", asegura Miguel Ángel Lorenzo, pero advierte que "lo hago público porque temo que esta situación pueda ir a más o los daños lo sufran también los vecinos". De momento, no sólo las puertas de los bloques han sido robadas, sino que también han sustraído en la barriada "tanto baterías de coches como vehículos".

Las obras que realizaron en la zona es uno de los motivos que ha agudizado el vandalismo, según explica el representante vecinal. "En su día realizaron una obra en el colegio e hicieron una explanada para acceder al colegio desde abajo y para ello hicieron una rampa", recuerda, añadiendo que "hablé con el Ayuntamiento y no la han quitado y desde entonces ese es el camino que utiliza todo el mundo para bajar a la zona comercial de Área Sur". Precisamente, el continuo trasiego de personas ha hecho que "todo lo tengamos destrozados. Es imposible mantener el jardín porque lo destrozan todo". Además, el paso habitual de peatones por ese lugar ha hecho desaparecer la tranquilidad habitual de la barriada. Prueba de ello es que, con la llegada del buen tiempo, "los vecinos solían sentarse en las puertas y ahora, cuando llega determinada hora, todos están ya en sus casas".

Miguel Ángel Lorenzo detalla que "no podemos cerrar la barriada porque da acceso al colegio, pero estamos desesperados ya y no sabemos si poner cámaras o vigilancia por las noches". No en vano, aunque la situación se ha empeorado en poco tiempo, lo cierto es que San Valentín (barriada ubicada junto a San Juan de Dios) lleva ya una temporada sufriendo los estragos del vandalismo. "El año pasado quemaron varias motos aparcadas debajo de un bloque y también prendieron fuego a la ropa de una vecina", recuerda el responsable vecinal.

Ante este panorama, desde la asociación vecinal piden la implicación urgente del Ayuntamiento y de las fuerzas de seguridad para intentar solventar una complicada situación ante la que los vecinos ya no saben qué hacer por miedo, además, a sufrir represalias.