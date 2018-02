Un Sábado de Pasión a la espera de las nuevas pautas de 'palacio'

Las tornas se han cambiado. O a la hoja de ruta le han dado la vuelta. O acaso no ha cambiado nada. El caso es que tras declaraciones del obispo de la Diócesis, José Mazuelos Pérez, la jornada del Sábado de Pasión parecía tomar pulso al aseverar que, si los hermanos mayores de las cofradías de vísperas se ponían de acuerdo, se podría plantear una nueva jornada con carrera oficial y con la Catedral abierta para la llegada de estas corporaciones con el fin de hacer estación de penitencia.

En cualquiera de los casos, los hermanos mayores de las vísperas estuvieron reunidos hace escasas fechas en la sede de la Unión de Hermandades para tomar el pulso al asunto y consensuar una postura al respecto. Para todas estas corporaciones -a excepción de la Mortaja que se aleja del debate-, la finalidad es llegar a los días de la Semana Santa, integrarse en la nómina de cofradías que desde el Domingo de Ramos salen a las calles de Jerez para dar testimonio de fe. Ahora bien, de esa reunión mantenida entre los máximos responsables de las cofradías de vísperas trascendió una cierta preocupación y, sobre todo, una aclaración de postura por parte de Bertemati para asumir las líneas en las que la Iglesia desea mantenerse de cara a los próximos años.

Es el caso de la cofradía de la Sed, que ya el pasado año solicitó su entrada en la carrera oficial para la jornada del Lunes Santo y a la que se le respondió por parte de la delegación que había que esperar un poco más para alcanzar al centro. David Muñoz Villanueva, hermano mayor de la hermandad, afirma que la hermandad se encuentra a la espera de una postura de la delegación. "Nosotros asumiremos lo que nos indique el obispado. Entendemos que ya el año pasado nos posicionamos solicitando entrar y no fue posible. Ahora toca esperar".

Por su parte, la otra corporación que puede solicitar su entrada es la Salud de San Rafael. Desde el seno de la hermandad no se descarta la petición oficial en un corto plazo de tiempo. "Siempre ha sido la finalidad de la hermandad estar uno de los días de la Semana Santa. Pienso que dejar el Sábado de Pasión durante unos años para que al final desaparezca es un error. Por tanto, estamos dentro de los cinco años que marcaba la delegación y nos estamos planteando solicitarlo para el 2019", asegura Eduardo González Parra, hermano mayor de la cofradía de San Rafael.

De la misma forma se ha pronunciado Ramón Villén, hermano mayor de la Salvación. "De momento la hermandad no se plantea nada. Nuestra ilusión es integrarnos en las jornadas de la Semana Santa. El plazo de los cinco años acabaría en noviembre, con lo que tras esta Semana Santa lo podríamos solicitar a la delegación. Pero no hay nada decidido", afirma Villén.

David García, de Bondad y Misericordia, muestra su preocupación. Tenemos problemas más graves que solucionar como es la construcción de nuestra futura sede. No queremos ni pensar que nos obligarán a salir el Sábado de Pasión porque trastocaría nuestra salida desde la Victoria. El Jueves de Pasión sigue siendo nuestro día y de momento no nos movemos", afirma el hermano mayor.

podría ser el 2019

En manos de la delegación diocesana de Hermandades y Cofradías parece estar la respuesta. Joaquín Perea Montilla, delegado diocesano para las cofradías de la Diócesis, subraya las declaraciones del prelado. "El señor obispo comentó que si hay un acuerdo entre las cofradías del Sábado de Pasión se podría plantear un nuevo escenario", asevera Perea. Sin embargo, para el delegado, esta situación sería extraña ya que según comenta "la finalidad de las hermandades es integrarse en los días de la Semana Santa". Preguntado por las posibilidades que podrían tener Sed y Salud de San Rafael para llegar al centro en los días de Semana Santa, Joaquín Perea no se pronuncia, pero dejar abierto un mensaje entre líneas: "A la Sed se le dijo que tenía que esperar un poco. Un año puede ser suficiente. Por tanto no hay que descartar que pueda ser el 2019 el año de las cofradías de la zona sur, aunque no hay nada oficial. Eso sí, para ambas corporaciones, será necesaria una petición escrita para que la delegación pueda abrir la puerta", concluye. Se podría decir que muy posiblemente, lo de la jornada del Sábado de Pasión, no ha dejado de ser un debate estéril. Pues todo indica que a la hoja de ruta nadie le ha dado la vuelta, al menos de momento.