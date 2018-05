Saldaña: "El Gobierno de Rajoy auxilia al Ayuntamiento de Jerez"

El PP de Jerez envió ayer un mensaje de tranquilidad a la ciudad tras reunirse en Madrid con el secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya. "Los jerezanos pueden estar tranquilos porque a pesar de mala gestión económica del Gobierno de Mamen Sánchez y de que éste intente siempre confundir sobre la situación real de las cuentas municipales, el Ministerio de Hacienda y el Gobierno de España siempre van a estar del lado de los jerezanos", afirmaron desde el partido. En concreto, este es el mensaje que Fernández de Moya ha trasmitido al portavoz y candidato del PP de Jerez, Antonio Saldaña, en la reunión mantenida en el Ministerio y en la que también estuvieron presentes la diputada jerezana María José García-Pelayo y el subdelegado del Gobierno en Cádiz, Agustín Muñoz.

Tras el encuentro, Saldaña señala que, a pesar de los "continuos ataques que el PSOE de Mamen Sánchez y sus socios de IU y Ganemos profieren al Gobierno de España, si no fuera por el Ministerio de Hacienda, la situación de las cuentas del Ayuntamiento de Jerez sería insostenible".

Por ello, el portavoz popular advierte que "si el Gobierno termina reteniendo parte de la PIE al Ayuntamiento porque el gobierno municipal no cumpla los requisitos de pago a proveedores, el Ministerio ya ha trasladado a la alcaldesa que sería inicialmente durante dos meses. Además, muy al contrario de lo que se empeña en vender el PSOE, el Ministerio no se queda con un solo céntimo del Ayuntamiento de Jerez, sino que ese dinero lo destinaría directamente el Gobierno para el pago de los proveedores de Jerez por obligaciones vencidas y exigibles".

Es decir, "si finalmente hay que retener parte de la PIE sería para que ese dinero lo usase Hacienda para pagar directamente a proveedores del Ayuntamiento de Jerez". "Una vez más, el Gobierno de España viene a garantizar la prestación de los servicios públicos en Jerez y que los proveedores del Ayuntamiento cobren", destacan desde el PP. Todas estas actuaciones, añade Saldaña, "las tiene que poner en marcha Hacienda para contrarrestar la mala gestión económica del Gobierno de Mamen Sánchez ya que si pagara en plazo a los proveedores y cumpliera la ley, no estaríamos hablando de esta situación. Pero el Gobierno de España siempre sale el auxilio de los jerezanos y de su Ayuntamiento".

El portavoz del PP de Jerez también preguntó al secretario de Estado de Hacienda por el informe preceptivo para la aprobación definitiva del presupuesto municipal de este año 2018. Un informe que "está a la espera de que el Ayuntamiento, como se comprometió, envíe esta semana la liquidación del presupuesto de 2017". Una vez llegue la liquidación, el Ministerio se ha comprometido a tener el informe sobre el presupuesto en una semana, "pero a día de hoy está a la espera del Ayuntamiento de Jerez".

Tras conocer las declaraciones realizadas por el PP sobre Hacienda, el gobierno municipal confió en que "en el reciente encuentro mantenido en el Ministerio le hayan informado al PP de Jerez de que las retenciones que pretenden hacernos es para pagar la deuda que ellos dejaron en la anterior legislatura con proveedores que tenían que haber dejado a cero con los mecanismos de financiación que el Estado articuló y que no se hizo durante al anterior mandato".

En esta línea, el gobierno municipal advierte que "Jerez no es un banco de pruebas y que no estamos dispuestos a que se retenga la PIE cuando estamos cumpliendo y avanzando con las obligaciones en materia económica que hemos acordado. El ejecutivo local no va a permitir que se retenga la PIE por el bien de los jerezanos. Nos sorprende que Saldaña aplauda las amenazas de Montoro de secuestro de la PIE".

Desde el Consistorio se hace hincapié en que "tal vez si ellos hubieran aprobado los presupuestos en el anterior mandato, si hubieran hecho la tarea en materia económica, no estaríamos ahora con los problemas que venimos arrastrando y que sin lugar a dudas se van a quedar solventados en esta legislatura".

El teniente de alcaldesa de Economía, Hacienda y Planes Especiales, Santiago Galván, señala además que, a diferencia de lo acontecido, "nos parecería una buena noticia por parte del PP, que hubieran anunciado que tienen el informe preceptivo del presupuesto; un presupuesto que lleva más de un mes en Madrid, y de cuyo informe seguimos sin tener noticias".