Saldaña: "La Junta está tratando a Jerez como si fuera un pueblo"

El diputado andaluz y concejal del PP, Antonio Saldaña, se desplazó ayer hasta la avenida Antonio Herrera Fandango -donde estaba proyectado construir el centro de salud de la zona norte- para denunciar el retraso en la finalización del mapa sanitario de la ciudad. Acompañado por otros miembros del partido y representantes de Punta del Norte y Solidaridad, Saldaña detalló, en primer lugar, que el PP de Cádiz ha presentado más de una veintena de enmiendas a los presupuestos de la Junta de Andalucía "por valor de más de 100 millones de euros". El edil puntualizó que las enmiendas "no son una carta a los Reyes Magos" ya que se han solicitado "teniendo en cuenta que había que quitarlas de otras partidas". Sin embargo, "todas esas enmiendas han sido rechazadas de plano por PSOE y Cs".

Por todo ello, el edil popular aseguró que "no es normal que desde 1989 se esté hablando del mapa sanitario en Jerez, que desde 2006-2007 se cedieran edificios o terrenos, como el edificio de Díaz Mérito y un suelo para la construcción del centro de salud de la zona norte, y en pleno 2018, la quinta ciudad de Andalucía y la primera de Cádiz en población todavía no tenga culminado el mapa sanitario".

Para Saldaña esto demuestra "que el PSOE y la Junta, no desde ahora sino desde siempre, esto ya pasaba en la época en la que era alcalde Pedro Pacheco, no trataba a Jerez como se merece". "Durante todo este tiempo -apostilló- están tratando a Jerez como si fuera un pueblo y Jerez no es un pueblo".

Por estos motivos, el diputado anunció que el PP presentará una nueva iniciativa en el Parlamento andaluz, una proposición de no ley, para preguntar por las previsiones de construcción del centro de salud de la zona norte y para que el Gobierno andaluz "acepte el cambio del suelo a la avenida Antonio Herrera Fandango, en el centro de Las Flores". "Es de justicia que la cada vez más poblada zona norte tenga el centro de salud", añadió Antonio Saldaña, recordando que ya en 2014, la entonces delegada territorial de Salud, Miriam Alconchel, prometió a los vecinos la inclusión de dicho equipamiento en los presupuestos de la Junta para 2016.

En la misma línea, la presidente de la asociación vecinal 'Punta del Norte' de Las Flores, Charo López, recalcó ayer que "Las Flores necesita un centro de salud por la cantidad de habitantes que hay aquí. Hacer hincapié en que no es cuestión de que no haya calidad en los centros, la mayoría de nosotros pertenecemos a San Benito, es un buen centro pero nos coge muy lejos y está saturado". Así las cosas, añadió que "necesitamos que sea aquí por coherencia porque está claro que donde la Consejería lo ha estipulado, que es en la zona de Hipercor, no hay suficientes metros ni hay aparcamientos. No es el sitio más favorable", dijo lamentando que Solidaridad lleve más de una década reclamando sin éxito este centro de salud. Por último, López criticó duramente que desde la asociación se le envió a la Susana Díaz una carta hace dos años pidiéndole, entre otras cosas, "el centro de salud. Vino contestada al mes diciendo que fuéramos al Defensor andaluz. Algo que no es de recibo".