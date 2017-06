Saldaña (PP): "El Ayuntamiento no puede gastar el dinero que no tiene"

El Partido Popular interpreta que el Ministerio de Hacienda no obliga a hacer recortes en el presupuesto municipal de este año sino que debe ajustarse a cifras "reales" y a "no aumentar" las previsiones y los estados de liquidación del ejercicio de 2016. Este fue el hilo conductor de la comparecencia realizada ayer por el parlamentario y edil de la formación, Antonio Saldaña, en la mañana de ayer que llegó a advertir que la conclusión que recoge el análisis es que el Ayuntamiento jerezano "no puede gastar el dinero que sabe que no va a tener".

Por ello, frente a las cinco determinaciones establecidas en el informe de Hacienda, el PP contrapuso las "cinco mentiras del PSOE". Para empezar, apuntó que la previsión de ingresos realizada por el gobierno local es "no es real" ya que, a su juicio, "solo sería posible si le aumentaran los impuestos a los jerezanos, algo que desde el Partido Popular hemos conseguido impedir" -con ello hace referencia a su posicionamiento en contra de la supresión de varias bonificaciones fiscales que fue tumbada en un pleno recientemente-. "Han mandado unos ingresos inflados y Hacienda los ha pillado", agregó.

Sobre la obligatoriedad de reducir un 5% los gastos de funcionamiento, el edil argumentó que el Ministerio "en ningún momento habla de recortar pues lo que dice es que no se suba respecto a 2016". Asimismo, y como "tercera mentira", hizo referencia a que el Ministerio de Hacienda le recuerda en el informe al ejecutivo que "en 2015 se comprometió a reducir 6,5 millones en gastos de personal".

"No solo no lo ha hecho sino que hace todo lo contrario, aumentando los gastos de personal", resumió. Además, aseveró: "En ningún lado del informe se habla de ERE ni de despidos", recordó.

Saldaña comentó acto seguido que el pronunciamiento del informe corrobora que el Ayuntamiento "se retrasa cada vez más en pagar a los proveedores". "Cuando el PP dejó de gobernar en mayo de 2015, el Ayuntamiento tardaba en pagar 160 días; ahora tarda 260 días y un informe de la Tesorería ya advierte de que se puede llegar al año", advirtió.

Finalmente, el edil hizo hincapié en que la resolución del Ministerio de Hacienda sobre el presupuesto es favorable pero que demuestra "que el presupuesto realizado por el PSOE es una chapuza y que el gobierno solo busca la confrontación".