Saldaña anima a la alcaldesa "a irse de Interrail este verano y dejarnos tranquilos"

El secretario del PP en Cádiz y concejal en Jerez, Antonio Saldaña, se refirió ayer a la polémica sobre el calendario de eventos presentado por la alcaldesa Mamen Sánchez la semana pasada, en el que aparecen jinetes de la Real Escuela Andaluz del Arte Ecuestre en una playa. A preguntas de los periodistas, el dirigente popular aseguró que "nunca hemos visto mal que haya una vinculación de Jerez a otros destinos próximos de la provincia. Siempre lo hemos dicho, que para una persona de Cádiz decir que Jerez tiene playa evidentemente puede resultar ridículo pero para una persona que vive en Berlín o en Frankfurt venderle un destino como es Jerez próximo a la playa puede ser algo razonable".

Aun así, Saldaña dejó claro que "de lo que puede ser una vinculación lógica y normal, que es lo que hacemos nosotros, a poner como principal elemento la playa de Jerez, que es lo que ha puesto el cartel de este año, ya pasa un poco al ridículo". "Hay que distinguir -prosiguió- que es un posicionamiento, no un cartel de eventos, que pide la propia industria turística, pero es una presentación en un acto muy concreto pero no es el cartel. El Ayuntamiento de Jerez no presentó un cartel como el que se ha presentado ahora, sino que dentro de los actos que se presentaron en Fitur como esa oferta completa, pues se ofrece a Jerez internacionalmente con la proximidad a la playa".

A juicio de Saldaña ha habido "dos problemas" con el cartel. Primero, "cuando pasa de ser algo accesorio y complementario a ser el elemento en el que tú quieres basar tu fuerza, es ridículo. Es decir, nosotros podemos basar en Jerez la fuerza en muchas cosas y podemos complementar nuestra oferta turística con las playas de las costas de Cádiz, lo que no podemos es vendernos como si fuéramos nosotros los que tuviéramos la costa de Cádiz. Ese es el primer elemento que se le ha podido criticar". Además, en segundo lugar, lamentó "el plagio, vender una cosa como si fuera novedosa. Resulta que no se han enterado de que se había utilizado hace cuatro años como una presentación accesoria y complementaria dentro de Fitur. Lo que hace pensar un poco es que la delegada de Turismo, que en este caso es la alcaldesa Mamen Sánchez, debería hacerse el Interrail este verano y dejarnos un poco tranquilos en Jerez".