Saldaña califica de "verdadera trampa" para el Ayuntamiento los planes de empleo de la Junta

El diputado autonómico del PP, Antonio Saldaña, culpó ayer a la Junta de Andalucía de los retrasos en la puesta en marcha de los planes Emple@Joven y Emple@30+. En este sentido y tras anunciar que llevará el asunto hoy a pleno, el también concejal de Jerez aseguró que desde el PP "lo que planteamos es tenderle la mano al gobierno del PSOE en el Ayuntamiento precisamente para que se pueda resolver esta situación".

"¿Por qué no se están ejecutando ya los planes de empleo de la Junta en Jerez?", cuestionó Saldaña, añadiendo que "la respuesta fácil en cada localidad sería decir que no se está haciendo bien por parte de los gobiernos municipales, pero cuando esto se da en Jerez, San Fernando, El Puerto, Algeciras... y hay tantos sitios en los que no se han puesto en funcionamiento pues uno piensa ¿qué está pasando para que los planes de la Junta de Andalucía no se pongan en funcionamiento?". A juicio de Saldaña, se dan cuatro problemas: "Primero errores de planificación en los programas; segundo, un retraso claro y directo de la emisión de las distintas resoluciones; el tercero y más importante, es que los planes de empleo de la Junta de se han convertido en una verdadera trampa para los ayuntamientos obligándolos a poner un dinero que no tienen; y, en cuarto lugar, esto está originando una verdadera discriminación de los desempleados atendiendo a su lugar de residencia".

Saldaña detalló que, en base a los requisitos de los planes, "la discriminación la sufren aquellas administraciones locales que no tienen posibilidades económicas para hacer frente a las condiciones que establece el decreto ley". En el caso concreto de Jerez, "la Junta anuncia 5,3 millones de euros que no pone, los pone Europa y la Junta los tramita, y obliga al Ayuntamiento a poner 4 millones, según nuestras estimaciones, que no tiene. Como consecuencia se están quedando sin contratar unas 600 personas que se han anunciado como beneficiarios de los planes de empleo". En este punto, el responsable popular reconoció que "no sabemos si el Ayuntamiento de Jerez si tiene consignación presupuestaria y liquidez para poder cumplir con el decreto conforme a los parámetros establecidos", por ello anunció que preguntará hoy en el pleno "cuánto tiene previsto realizar las contrataciones, qué cantidad se ha recibido y, más importante, qué cantidad tiene que aportar el Ayuntamiento de Jerez".

Además, Saldaña hizo hincapié en que si el Ayuntamiento no tiene liquidez, "proponemos hacer un frente común de todos los grupos del Ayuntamiento para exigirle a la Junta, como ya ha hecho Málaga, que sólo tiene tres fórmulas: o aumenta la cantidad que aporta a cada municipio, o contrata directamente la Junta y no obligue a los ayuntamientos a soportar los planes de empleo, o que flexibilice la contratación".