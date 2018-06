Saldaña pide el desbloqueo de la obra de la jefatura de Policía Local

El portavoz y candidato del PP, Antonio Saldaña, compareció ayer junto a la nueva jefatura del 092 para denunciar que las obras están paralizadas desde su que partido salió del gobierno municipal. "El proyecto se puso en marcha a finales de 2013, porque venía paralizado del anterior gobierno de Pilar Sánchez, y ahora lleva tres años paralizado con el gobierno del PSOE", lamentó el edil, recordando que la alcaldesa Mamen Sánchez y el delegado de Seguridad, Francisco Camas, visitaron las obras en julio de 2015 "y dijeron que las iban a desbloquear inmediatamente".

Así las cosas, Saldaña criticó ayer duramente que tras tres años de mandato del PSOE y "después de haber quitado del gobierno a quienes habían ganado las elecciones, en aquel momento María José García-Pelayo, se ve la realidad y los efectos que tienen estos gobiernos no elegidos por la mayoría de los ciudadanos y que no tienen capacidad para gestionar".

El portavoz popular explicó que, dentro de su proyecto de 'Jerez Cappital', "queremos que Jerez sea capital de la calidad de vida y de los servicios excelentes en nuestra ciudad. Y creemos que la seguridad es uno de los servicios más valorados por los ciudadanos". Por este motivo, Saldaña recordó que en el pleno del jueves el PP apoyó la iniciativa del PSOE para pedir al Gobierno central que aumente el número de efectivos de Policía Nacional en Jerez, "a pesar de que ha hecho una convocatoria, la mayor de Andalucía, y se va a dotar a la comisaría de Jerez de 18 nuevos efectivos, aunque hacen falta más y hay que reconocerlo". En este sentido, añadió que desde el PP "nos vemos en la obligación de impulsar también, ahora mismo desde la oposición pero dentro de un año desde el gobierno, este proyecto de la jefatura de la Policía Local".

De hecho, ayer mismo el PP registró una petición de reunión con la alcaldesa Mamen Sánchez "para que podamos planificar cuáles son los siguientes pasos que hay que hacer para que este proyecto no se quede parado". A juicio de Saldaña, si la previsión es que comisaría de Policía Nacional esté lista el primer semestre de 2019, también para entonces deben estar terminadas las obras de la jefatura de Policía Local. "El PP dejó la ejecución a un 90% y, por lo tanto, ya lo que queda es poco. No hay ningún tipo de excusa y nosotros estamos dispuestos a hablar, analizar, negociar, estudiar y a hacer los planteamientos que haya que hacer para que la jefatura de la Policía Local pueda culminarse y estar en servicio".

No obstante, la culminación de este proyecto no será la única petición que el PP trasladará a la alcaldesa, si se produce la reunión que han solicitado. "De la misma manera que pedíamos efectivos de la Policía Nacional, también solicitamos que la Policía Local se dote de más efectivos", explicó, haciendo alusión a que el sindicato de Policía Local ha reclamado 70 nuevos agentes para la ciudad. Aun así, recalcó que, si bien cierto que hay una limitación de la tasa de reposición, "a día de hoy sería posible contratar en el Ayuntamiento a 11 policías con la ley en la mano y, por lo tanto, no hay ningún tipo de excusa para que eso no se haga".

"Estos dos planteamientos son los que le vamos a trasladar a Mamen Sánchez, esperemos que nos dé una reunión para hablar de este tema y para poder planificar conjuntamente", concluyó Antonio Saldaña.