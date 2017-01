Salir a las seis, buenas intenciones, difícil aplicación

El actual Gobierno de la Nación ha abierto en distintas ocasiones el melón de la conciliación laboral. Poco a poco, se van tomando decisiones que empiezan desde lo anecdótico y desembocan en grandes pasos. Hace tiempo que los programas de TVE que se emiten en horario de máxima audiencia, el llamado 'prime-time', tratan de finalizar antes de la medianoche. Y el mes pasado se puso en marcha la ampliación del permiso de paternidad hasta las cuatro semanas después del nacimiento. Además, ya se ha planteado en varias ocasiones el cambio del huso horario que, según algunos expertos, mejorarían los biorritmos y el aprovechamiento de las horas de sol. En concreto, sería tomar el horario de Canarias, Portugal y el Reino Unido, en lugar de la hora alemana. Pero la verdadera batalla está por librarse en el mundo laboral. La ministra Fátima Báñez lanzó una propuesta a finales del pasado año para que la jornada laboral de los españoles no acabe antes de las seis.

En un primer momento, recibió el aplauso de muchos. Pero tanto sindicatos como empresarios se han mostrado escépticos y recelosos. El presidente de Fedejerez, Evaristo Babé, señala que el sector bodeguero "sí ha dado desde hace tiempo muchos pasos en ese sentido, pues salvo algunos puestos de administración que mantienen la jornada partida, en la mayoría de las bodegas la jornada acaba antes de las seis". El representante del sector considera, en cambio, que el Gobierno "no debe entrar en este tipo de cuestiones porque en cada lugar es diferente. Muchas veces, cuando se legisla para ayudar en teoría a empresarios y trabajadores se hace daño a la competitividad". Es por ello que su propuesta se mantiene en que sean "los trabajadores y las empresas, a través de los convenios por ejemplo, los que negocien para mejorar la conciliación".

El secretario local de UGT, Pedro Alemán, espera que en cualquier caso "sea un horario que cumpla todo el mundo, porque la peor parte de los horarios se lo llevan los pequeños comerciantes. No se podría entender si las grandes superficies siguen abriendo hasta las diez de la noche". Efectivamente, entiende, "haría más conciliable la vida laboral, no lo vemos mal", prosigue, "pero es complicado llevarlo a la práctica, también por la idiosincrasia de los andaluces y el calor que hace aquí. Es prácticamente imposible de aplicar. Estamos hablando, de todas formas, de hipótesis, porque lo que se ha enviado es un globo sonda. Aunque lo que se pueda hacer lo estudiaremos y los vemos positivo".

Como subraya Alemán, "la economía de Jerez depende fundamentalmente de la hostelería. Se podría aplicar en industrias, pero desgraciadamente en Jerez no hay apenas. Somos una sociedad de servicio". En el sector bodeguero, cree que "la jornada a turnos que suelen tener permite conciliar, sea de mañana o de tarde, por lo que se está haciendo bien. Son jornadas continuadas. Pero eso, ¿cómo se hace en comercio y hostelería?", se pregunta.

El secretario general de la Confederación de Empresarios de Cádiz (CEC), el jerezano Javier Sánchez Rojas, hace hincapié en que "sectores como la hostelería y el comercio no pueden estar cerrando a las cinco de la tarde un mes de agosto en Jerez". En tal sentido, piensa que "quizás se han entendido mal las declaraciones de la ministra, porque muchos sectores no pueden funcionar así". Sánchez Rojas cree que el debate de la racionalización de horarios "es mucho más amplio, no una cuestión específicamente laboral. Tiene que ver con el 'prime time' de la televisión, que en la cadena pública podría empezar una hora antes".

Por su parte, considera que se han tomado muchas medidas a nivel empresarial para mejorar la conciliación. "Está muy extendida la hora para comer y hacer un turno completo. Se han ido dando pasos de gigante", señala. asimismo, recuerda que "antiguamente se vio mucha la jornada completa en Jerez porque existía el fenómeno del pluriempleo. Hoy las cosas no funcionan así". En cualquier caso, dice, "todas las decisiones se deben tomar desde la libertad de la empresa".

El debate sobre la adecuación de la jornada a estándares diferentes resulta, así, una buena intención, pero pocos lo ven viable.