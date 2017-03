'San José Obrero' intenta superar la pérdida de su primer alumno

Agustín Morales, director del colegio público 'San José Obrero', vive, más bien padece, unos días duros, muy duros. Fue el pasado martes por la noche cuando Chari González, la tutora de la pequeña Araceli, le comunicó la peor noticia posible que el rector de un colegio puede recibir: que un alumno no volverá tras un puente. Él fue quien, a partir de ese momento, dio la mala nueva al claustro.

Los alumnos de su clase, la de preescolar de cuatro años, estuvieron exentos de acudir ayer a las aulas. El objetivo era evitar el golpe duro que siempre guarda la realidad, aplastante e inevitable. Tan sólo un niño de esta aula fue a clase, el resto quedó en manos de padres y abuelos.

Tutorías de padres y profesores ayudarán a los niños a asumir lo acontecido

Desde ayer mismo, señalaba el director, ya se acometieron labores que ayudarán a asumir este terrible trago. No en vano, lo primero que se hizo fue guardar un minuto de silencio, a la misma hora en la que se daba el adiós a la pequeña alumna en el Tanatorio. Acto seguido los tutores procedieron a hablar con sus alumnos de lo acontecido. Hoy le tocará el turno a las madres del centro que intentarán dar respuestas y consuelo a lo que difícilmente lo tiene. Como acto de rendición de luto a la alumna fallecida el centro colocó un crespón negro e hizo, al igual que el Ayuntamiento, que las banderas ondearan a media asta.

El director, Agustín Morales, no se enfrenta a la primera pérdida de alumno, "aunque la anterior pérdida fue la de un chico que hacía unos años que salió del centro. Caso como éste es el primero y la verdad es que estamos muy tocados. Chari (la tutora) va tirando adelante poco a poco. Otra pérdida que tuvimos fue la de una compañera, que era precisamente la jefa de estudios, trabajábamos codo con codo... También se fue en febrero. La verdad es que este mes no nos trae suerte. No".