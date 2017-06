San Juan de Dios no tendrá una unidad mixta el curso 17/18

La delegación territorial de educación mantendrá las líneas en el CEIP San Juan de Dios y en el CEIP Andrés de Ribera, dos de los centros que habían tenido escasez de solicitudes durante el proceso de escolarización del curso 2017/18. La decisión, que será oficial esta semana, se había tomado hace unos días pero los últimos cambios llevados a cabo en el gobierno a nivel provincial habían retrasado su publicación.

En el caso de San Juan de Dios, su comunidad educativa podrá respirar tranquila, toda vez que en los últimos días se había reunido con grupos políticos y la Flampa para llevar una petición formal al próximo pleno del día 29 de junio y, posteriormente elevar un escrito a la Consejería. En dicho centro, la delegación no apostará por una unidad mixta, es decir, que agrupe a alumnos de 3 y 4 años de Infantil, una iniciativa que ya se ha llevado a cabo este año en Jerez, concretamente en el CEIP San Vicente de Paul, con total normalidad.

La decisión permitirá al centro mantener su estructura de enseñanza, la principal preocupación de su equipo directivo, toda vez que con la ley en la mano, la pérdida de líneas conlleva también la reducción de recursos docentes. No será finalmente el caso. La noticia se une a la ya anunciada en los últimos días por parte del Consistorio jerezano, que confía en implantar a partir del próximo curso un proyecto comunitario en la zona, como ocurre en la parte sur de la ciudad.

En el Andrés de Ribera, por su parte, la reubicación de alumnos en esta última fase del proceso de escolarización le ha permitido alcanzar las cifras suficientes como para no perder tampoco líneas ni recursos docentes. Algo similar ha ocurrido al CEIP Torresoto, que cerró la primera fase de la escolarización con 27 solicitudes para 50 plazas, una circunstancia que le privaría de una línea. Finalmente, ha alcanzado 32 de ahí que mantenga la misma estructura.

En cambio, sí se perderá una línea en el CEIP García Lorca, que de salida tenían asignada dos, pero sólo pudieron completar una de ellas. No obstante, desde Planificación no ven la situación como grave, toda vez que el estreno el próximo año del Comedor Escolar con el que contará el centro, hace presagiar que recuperará pronto la línea. También se queda sin una el CEIP Alcazaba, que inicialmente contaba con 50 plazas, pero al no superar las 25 solicitudes volverá a quedarse con una.