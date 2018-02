Sánchez avisa a Izquierda Unida: "A este gobierno no se le chantajea"

Mamen Sánchez quiso ayer responder a las advertencias realizadas desde Izquierda Unida el pasado lunes en relación a la aprobación o no de los presupuestos municipales. A este respecto, la alcaldesa señaló que "si no van a apoyar estos presupuestos van a tener que justificarlo mucho".

La primera edil mandó un mensaje a sus socios de mandato admitiendo que "a este gobierno no se nos chantajea, y si Izquierda Unida no quiere aprobar los presupuestos, que no los apruebe. Nosotros vamos a seguir, porque en ese presupuesto, quien ha querido incorporar cosas, y todavía está a tiempo, lo puede hacer. Teníamos nuestro presupuesto cuadrado con las iniciativas socialistas, pero nos han hecho llegar propuestas Ganemos e Izquierda Unida y así las estamos cuadrando. Con esto quiero decir que el 80% de las propuestas de Izquierda Unida están recogidas. Que ahora pongan como condición otras cosas, mira creo que forma parte del juego y de su estrategia política".

La alcaldesa fue más allá y contestó individualmente a cada una de las propuestas realizadas por IU. "El convenio de ayuda a domicilio tiene que ver con los presupuestos y es un convenio de mejora. Si hablamos del agua de Torrecera...Pues miren, hemos pasado casi siete meses pidiéndole documentación al alcalde de Torrecera. Por fin ya lo hemos tenido, pero todavía falta algún documento, y no ha ido al pleno de enero porque surgió un problema técnico. Ese tema se está subsanando, falta un informe económico, y saben perfectamente que irá al pleno de febrero".

En relación a la creación de la pedanía de Cuartillos que solicita IU, Sánchez recordó que "es un tema complicado, pero saben que los propios técnicos de Desarrollo Rural están trabajando y que no se hace de un día para otro. Ese puede ser el que ahora mismo menos se le ve la solución porque hay que estudiarlo".

Sobre el plan sobre la pobreza energética, la alcaldesa dijo que "se quedó en contratación en el mes de diciembre. Es un contrato menor y lo mejor para poder hacerlo es una universidad de Sevilla. Es un contrato menor y se puede hacer, pero ahora resulta que la universidad, por traslado del personal técnico, no ha mandado ninguna documentación, por tanto es un proceso que habrá que buscar otra vez".

"Como veis-añadió Mamen Sánchez- no son cosas que estaban en la ejecución del presupuesto de 2017, son otras cosas. Nosotros vamos a presentar los presupuestos, con las incorporaciones que nos han hecho otros grupos e incluso hay iniciativas que han sido llevadas a pleno por otros grupos y que nosotros, aún sin haberlo solicitado los grupos, las hemos incorporado porque creemos que son iniciativas buenas".

Por último, Sánchez advirtió que "a este gobierno no se le chantajea porque quien chantajea a este gobierno chantajea a los ciudadanos. Izquierda Unida tiene que tener más miras, y saber que esta ciudad es muy grande, con muchas necesidades y tenemos que buscar la conjunción de las cosas, porque en los presupuestos también van cosas para la zona rural".