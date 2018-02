Sánchez Rojas: "Sacar Jerez adelante es labor de todos"

"Recibo este premio en representación de las 10.000 empresas que hay en la provincia y de las 60.000 que hay en Andalucía. Este premio es suyo". Con esta frase vino a agradecer el presidente de la Confederación de Empresarios de Cádiz y de la Cámara de Comercio de Jerez, Javier Sánchez Rojas, el I Premio de Andalucía entregado por el Ayuntamiento de Jerez con motivo del 28 de febrero. Antes de ello, Sánchez Rojas abrió su discurso haciendo uso de una frase de Quevedo: "El agradecimiento es la parte principal de un hombre de bien".

Al acto, que se celebró por el riesgo de lluvia en el Refectorio de Los Claustros de Santo Domingo, asistió el equipo de gobierno municipal, miembros de la corporación, la delegada territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía en Cádiz, Gema Pérez Lozano, así como representantes de la sociedad civil y militar de la ciudad, además de familiares y numerosos empresarios y amigos del galardonado.

El premiado -"que no homenajeado", dijo, pues eso queda para quienes se retiran- recordó a cuantos le antecedieron en las responsabilidades que hoy ocupa, casos de Miguel González Saucedo, Santiago Cobo, Florencio Molinero, Juan García Jarana, Jesús Medina..., así como al equipo de profesionales que ha estado a su lado durante todos estos años, caso de su secretaria, Esmeralda (treinta años de servicio suma ya) Carmen Romero o Juan Núñez. Igualmente brindó la distinción a su esposa, Mercedes Crespo, así como a sus hijas Alejandra y Mercedes.

Hizo Javier Sánchez Rojas un análisis de la situación actual de Jerez y de la provincia. No dudó a la hora de apuntar que iba a aprovechar el acto "para sacudir las alfombras". Así, respecto a Jerez, dijo que está convencido de que "el futuro será mejor. No quiero una ciudad excluyente ni exclusiva. Tenemos que ser todos los que saquemos adelante nuestra ciudad. Las empresas aportamos recursos y empleo. También requerimos de un entorno propicio para crear riqueza y trabajo. Parece mentira que haya que repetir que sin empresas no hay empleo". "La sociedad -añadió- necesita más empresarios", personas que a su vez requieren de tres condiciones, "decisión, esfuerzo e ilusión". Solicitó Sánchez Rojas mejores infraestructuras y dirigió sus palabras a un ámbito provincial, clamando por acabar con los localismos y chovinismos que nada aportan al desarrollo provincial. Pidió el fin de peaje y el importantísimo corredor ferroviario, asuntos que "vienen a demostrar que cualquier problemática que afecte por ejemplo a Jerez es de toda la provincia y de toda Andalucía". Apostó por trabajar "por la marca de la provincia, con magnífica ubicación, playas, parques naturales. Debemos trabajar codo con codo pues ésta es una provincia potente. Todos debemos ayudar a dar a conocer lo mucho y bueno que se hace en esta provincia".

A nivel local el presidente de los empresarios de la provincia señaló que "Jerez está lejos de tener las infraestructuras propias de la que es la quinta ciudad de Andalucía". Instó a que se aligeren las trabas burocráticas, que son uno de los grandes males instalados en la Administración.

Hombre conciliador, Sánchez Rojas recordó el importante papel que juegan las empresas y los empresarios para la creación de empleo y reivindicó "desde el consenso y el diálogo que se mejoren las infraestructuras de la provincia y que se den las condiciones más propicias para la creación de empresas ya que son el sustento del empleo".

La presentación de Javier Sánchez Rojas recayó sobre el director de Diario de Jerez, Rafael Navas, quien hizo un recorrido sobre su vida y logros, desde sus inicios como ayudante en la bodega de su padre almacenista a la actualidad, pasando por septiembre de 1986 cuando entró en la Confederación de Empresarios para apoyar en unos cursos. "Fue secretario general con 25 años, el más joven de España, en una organización con una edad media de 70 años". Lo describió Navas como "un cantaor de atrás que ahora es cantaor de alante", en clara referencia a que ha conocido desde abajo todo lo que rodea a sus actuales responsabilidades.

"Lo que sucede, conviene" es una de las frases favoritas del presidente de la CEC y la Cámara de Jerez. La frase "está constantemente presente en la vida de Javier Sánchez Rojas", expuso Rafael Navas, quien añadió que su capacidad de autocrítica y su autenticidad "le han generado a veces incluso reproches entre los suyos pero él entiende que la verdad sólo tienen un camino y que éste se construye siempre aprendiendo de los errores, levantándose y nunca dejando de pedalear . Javier -continuó- es una de las mentes mejor amuebladas con las que contamos, siempre contagiando entusiasmo e ilusión pero siempre con los pies en el suelo".

El director de Diario de Jerez destacó igualmente el salto que experimentó la CEC. Lo resumió destacando que "Santiago Cobo y Javier tenían muy claro que tenía que funcionar como una empresa de servicios y no como un casino o un ateneo. Captaron fondos comunitarios y decidieron dar el salto desde Cádiz a Jerez y el Campo de Gibraltar, haciendo provincia de verdad".

Cabe destacar que el acto contó con la interpretación del Himno de Andalucía a cargo de un cuarteto de cuerda de la Joven Orquesta Álvarez Beigbeder que también ofreció la pieza 'Andaluza'.

La presentación de méritos del distinguido la hizo el teniente de alcaldesa Francisco Camas, quien expuso el acuerdo de la junta de gobierno local del pasado 22 de febrero aprobado posteriormente por el pleno municipal. Para terminar, se sirvió un jerez de honor en los Claustros por gentileza del Consejo Regulador.