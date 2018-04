Sánchez dice que ya hay prevista una intervención comunitaria que incluye a San Juan de Dios

Tras el alarmante estudio de Cáritas sobre la situación de la vivienda en la barriada de San Juan de Dios, la alcaldesa Mamen Sánchez señaló ayer que ya hace un mes mantuvo una reunión con la comunidad educativa de esta zona, así como con vecinos para comunicarles que el Ayuntamiento está trabajando con la Junta de Andalucía en un plan de intervención comunitaria que no se limitaría sólo a San Juan de Dios, sino que abarcaría toda la zona Oeste de la ciudad. Sánchez manifestó que las nuevas subvenciones destinadas a barriadas desfavorecidas que ayer precisamente presentó en Jerez el vicepresidente de la Junta, Manuel Jiménez Barrios, "junto con otras ayudas que también estamos trabajando con la Consejería de Asuntos Sociales nos van a posibilitar actuar de una forma mucho más profunda".

Sánchez insistió en que se trata de una prioridad y descartó que en San Juan de Dios se puedan tirar las viviendas existentes para edificar unas nuevas como se hizo hace años en el caso de dos bloques. "Eso sería lo ideal, pero es imposible porque ahora las subvenciones siempre van orientadas a la rehabilitación no a la construcción. Por lo tanto vamos a ver cómo se desarrolla esta nueva orden de la Junta, teniendo en cuenta que son actuaciones que no van sólo al tema de vivienda, sino mucho más y además hay una parte que actúa el Ayuntamiento en las zonas comunes de estas barriadas y otra parte orientada a las comunidades de propietarios para actuar en los edificios".

El PP anuncia que pedirá en el Parlamento andaluz una actuación integral de la Junta

En cualquier caso, la alcaldesa dijo que el Ayuntamiento no va a esperar al desarrollo de la orden "sino que ya vamos a actuar con los medios que podamos ir teniendo. Se trata de una actuación comunitaria, en la que tenemos que intervenir todas las áreas municipales para hacer un poco lo que tan buenos resultados ha dado en estos años en la zona Sur con el proyecto ICI". Recordó que ya el gobierno local solicitó una ampliación del proyecto ICI para la zona de San Juan de Dios y otros barrios y manifestó que Urbanismo está trabajando en algunos planes para conseguir una integración de San Juan de Dios en la ciudad, "porque la barriada no es un sitio de paso, a San Juan de Dios hay que ir y vamos a intentar que no se vea tan aislada con algunos diseños que ya tiene Urbanismo".

Sánchez señaló además que el Ayuntamiento no puede olvidarse tampoco de otras barriadas que podrían beneficiarse de estas nuevas ayudas enmarcadas en la ITI.

También el PP reaccionó ayer ante el estudio de Cáritas sobre San Juan de Dios y anunció que va a pedir en el Parlamento de Andalucía que la Junta actúe de forma integral en la barriada, "ante la evidencia de la grave situación de deterioro urbano y social, una realidad que no es nueva ni desconocida". El PP insistió en que reclamará a Susana Díaz que "tome medidas urgentes de rehabilitación no solo urbanística, sino social y económica. Le instamos a que venga a Jerez, visite San Juan de Dios, compruebe la realidad que sufren estos jerezanos, porque hasta ahora lo único que ha hecho el gobierno del PSOE en la Junta es dejar pasar el tiempo y cerrar el centro de formación ocupacional".

Los populares recuerdan que en 2014, el Ayuntamiento aprobó una moción para que la Junta incluyera a San Juan de Dios como actuación prioritaria y exigen a Mamen Sánchez que adopte medidas dentro de las competencias locales.