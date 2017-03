Sánchez: "Los partidos que no lo aprueben tendrán que asumir su responsabilidad"

La alcaldesa, Mamen Sánchez, volvió a invitar al resto de grupos a que realicen las enmiendas y propuestas al presupuesto que se pretende aprobar de manera inicial a finales de este mes. A pesar de que hay formaciones que han mostrado sus reticencias al documento, la regidora advirtió: "Cada uno tiene que asumir su responsabilidad pero es un presupuesto que va a traer 10 millones de euros en inversión".

En unas declaraciones realizadas a los medios de comunicación tras la presentación de una serie de actos que se desarrollarán en la peña flamenca La Buena Gente, Sánchez enfatizó: "Hace mucho tiempo que no se daba un presupuesto con esa cuantía en inversión que irán en mejorar las barriadas, los colegios y autobuses y los autobuses urbanos".

Según lo apuntado por la primera autoridad de la ciudad, mañana está previsto que se celebre una reunión con Ciudadanos e Izquierda Unida donde se pretende abordar las propuestas. Eso sí, no aclaró cuándo se le dará toda la documentación a los grupos. No en vano, Ganemos advirtió de que no aprobará el presupuesto si no ha "podido trabajar con las mínimas garantías para su consulta, examen y estudio".